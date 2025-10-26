Mazón reclama a Feijóo que el PP valenciano "sea protagonista" en la elección del próximo candidato a la Generalitat

Carlos Mazón reclama a Alberto Núñez Feijóo que el PPCV "sea protagonista" a la hora de elegir el futuro candidato de la formación para la presidencia de la Generalitat Valenciana. El dirigente se pronunció en estos términos en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL con motivo del primer aniversario de la dana que arrasó Valencia el 29 de octubre de 2024 y causó 229 muertes.

Al ser preguntado sobre si entendería que el PP apostara por un candidato distinto a él, Mazón reclamó que Génova tenga en cuenta al PPCV en la decisión.

"Todo lo que tenga que ocurrir en la Comunidad Valenciana, yo lo he luchado mucho y siempre he estado muy comprometido en que todo lo que tenga que ocurrir en la Comunidad Valenciana pase porque la Comunidad Valenciana sea protagonista de lo que ocurra. Lógicamente, con la compañía y con la coordinación con la dirección nacional del partido", subrayó.

La dirección nacional del PP, sin embargo, tiene la potestad para elegir a los candidatos a las presidencias autonómicas y las alcaldías de las grandes ciudades sin la obligación de rendir cuentas ante sus delegaciones territoriales. Pero Mazón considera que, pese a tal circunstancia, deben tenerles en consideración.

"Tiene la competencia estatutaria. Faltaría más. Pero mire, yo también tengo la competencia estatutaria como presidente regional del partido, de decir quién va a ser el candidato a la alcaldía de Elda, o Villarreal, y jamás se me ocurriría tomar una decisión desde Valencia sin contar, sin saber, sin conocer, sin entender lo que es Elda o lo que es Villarreal", comparó.

"Sería un error. Entre otras cosas, porque mis compañeros de Elda y de Villarreal saben que yo soy así", agregó Mazón.

Como informó este periódico, la dirección nacional del PP no descarta que Mazón repita como candidato pese al impacto político de la dana en su figura. No obstante, sigue sin deshojar la margarita, y se mantiene en el discurso público de que su continuidad dependerá de su labor en la reconstrucción de Valencia.

"No es importante"

Sobre si quiere ser él el candidato, Mazón eludió contestar en la entrevista. "No es importante mi deseo, no lo es. No es importante mi figura política. Todo esto que nos ha ocurrido ha cambiado radicalmente la manera de entender muchas cosas. Yo estoy, estricta y al 100%, en mi responsabilidad, tanto del cambio que votaron los ciudadanos como ahora con la recuperación", dijo.

"Sobre el futuro, pues veremos lo que ocurre. Cuando lleguemos a ese momento tomaremos la decisión, lógicamente, consultando con mi entorno, con la gente que me quiere y con mi partido", agregó.

Repreguntado sobre si anhela una restauración personal en las urnas, Mazón negó la mayor. "No voy a dormir más o menos tranquilo en función de mi futuro político. Se lo puedo asegurar. Esto que nos ha ocurrido también tiene que traernos lecciones. A cada uno en la vida le ocurren las cosas que le pasan", explicó.

"Es como cuando a algún familiar cercano tuyo le diagnostican una enfermedad importante, una enfermedad grave. De repente, el resto de problemas se ven mucho menos importantes. Algo parecido me ha pasado a mí. Llegará el momento, lo abordaré, y será otra decisión más, pero es una decisión muy pequeñita, muy pequeñita con respecto a lo importante que es con la que nos levantamos cada mañana: la reconstrucción", argumentó.

"No hay táctica"

Respecto a si fue Alberto Núñez Feijóo quien le instó a vincular su continuidad a la reconstrucción, insinuó que fue una decisión pactada entre ambos.

"No. No hay táctica en esa cuestión, hay convicción. Cuando dos personas tienen la misma convicción, es fácil que eso surja así. Son convicciones que salen de una manera mucho más natural de las que alguna leyenda de por ahí pueda especular. Créame", manifestó.

Mazón asegura que nunca se ha planteado dimitir. "En ningún momento he dejado de tener la convicción de cumplir con mi obligación. En ningún momento. Lo importante es que, aunque sea con coste o con desgaste, hay que asumir la responsabilidad de la reconstrucción. Creo que hay algunos hechos que ya son fácilmente observables", zanjó.