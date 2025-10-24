Óscar Puente, sobre las obras en la estación del Nord de Valencia: "Con casi 21 M€ volverá a lucir como hace más de un siglo"

A la izquierda, Óscar Puente, ministro de Transportes; a la derecha, obras en la estación del Nord de Valencia. EE

Adif ultima las obras de la primera fase de la actuación integral para la restauración de la estación de València Nord. De forma paralela, ya ha iniciado la transición para ejecutar la segunda fase de las obras, mediante el traslado del gran andamio instalado actualmente en el vestíbulo.

Precisamente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha hecho eco en X y publica varias imágenes que muestran el avance de la remodelación de la histórica estación. "Con casi 21 M€ volverá a lucir como hace más de un siglo", afirma.

A Puente se le caracteriza por ser uno de los políticos más comunicativos y activos en redes sociales, donde comparte información sobre su gestión, avances de obras e infraestructuras y, en ocasiones, responde a los usuarios con un humor ácido.

"Cualquier proyecto que combina historia, identidad y renovación, que pone en valor esa identidad y al mismo tiempo representa una solución de presente y futuro, es emocionante. La Estación de València Nord lo es", expresa el dirigente.

Por su parte, María del Mar García Calvo, jefa de Edificación Este, explica que lo más difícil de esta intervención ha sido conseguir que la obra "sea compatible con la explotación de la estación". "Es una sorpresa constante lo que te vas encontrando".

La experta pone en valor la importancia del patrimonio y resalta la relevancia de los paneles en el vestíbulo que dan la bienvenida a los viajeros en diferentes idiomas universales: "Reflejan esa visión de abrirse al mundo".

"No solo es un enclave ferroviario fundamental, sino que es parte de la seña de identidad de la ciudad de Valencia", asevera la jefa de Edificación.

"Yo me quedo con la imagen de cómo nos la hemos encontrado, cómo esos elementos nos pedían a gritos que los recuperásemos", asegura, orgullosa de la labor que hacen por su restauración.

Si tuviera que quedarse con tres características de la Estación del Nord, María del Mar enumera "modernista", "símbolo" y el último punto importante para ella, ser "un edificio acogedor".

20,7 millones

Esta intervención cuenta, en total, con una inversión superior a los 20,7 millones de euros. Los trabajos se han centrado en la renovación y la mejora de la marquesina principal, las cubiertas y naves laterales, así como las fachadas y otros elementos de las carpinterías.

En relación con los trabajos en la marquesina histórica (de 200 metros de longitud, 45 de anchura y una superficie de unos 9.000 m2), actualmente se realiza la transición a la segunda fase de las tres previstas.

Además de la instalación de la nueva cubierta, la operación más significativa ha consistido en la retirada del fibrocemento existente mediante un proceso "altamente controlado" y en el que, para garantizar la seguridad, se encapsuló toda la zona de trabajo. De esta manera se evitó la dispersión de fibras en el aire de la estación.

Durante este proceso se realizaron mediciones periódicas para comprobar la calidad del aire y se gestionaron los escombros encapsulándolos antes de su traslado.

El personal trabajó mayoritariamente en horario nocturno y equipado con trajes de protección. Contaba, además, con casetas de descontaminación.

Entre las actuaciones de la primera fase, destacan las siguientes:

Montaje de una plataforma de trabajo de 2.154 m2 de superficie con una altura de 12 metros sobre el suelo del vestíbulo, apoyada sobre seis líneas de torres de andamio de 1 x 3 m para permitir el paso entre ellas.

con una altura de 12 metros sobre el suelo del vestíbulo, apoyada sobre seis líneas de torres de andamio de 1 x 3 m para permitir el paso entre ellas. 40 toneladas de fibrocemento retirado , con una superficie de 2.238 m2.

, con una superficie de 2.238 m2. Para la instalación de la nueva cubierta, se han montado 1.439 m2 de escamas de zinc sobre tableros de madera y 1.306 m2 de superficie de policarbonato.

Una vez finalizada la primera fase, se procede entonces al desmontaje de los andamios interiores en la zona del vestíbulo y a desplazarlos hacia la siguiente área de actuación. Esto es lo que representa la transición entre las dos fases.

Segunda fase

La segunda fase abarca los cinco vanos centrales situados sobre la zona de andenes. Para su ejecución, se han montado adicionalmente dos vanos de plataforma de trabajo sobre torres auxiliares en la zona de tornos.



Los principales datos de la segunda fase son los siguientes:

Montaje de 3.590 m2 de plataformas de trabajo .

. Retirada de aproximadamente 67 toneladas de fibrocemento (3.730 m2)

(3.730 m2) Escamas de zinc a instalar: 2.398 m2.

a instalar: 2.398 m2. Policarbonato a instalar: 2.177 m2.

Una vez completada la fase 2, se retirarán las torres actuales y se instalarán las correspondientes a la fase 3, que abarcará los últimos cuatro vanos de la estación. Está previsto que los trabajos de restauración queden concluidos en su totalidad en 2027.

También han comenzado las tareas de restauración de carpinterías y de las marquesinas metálicas, en la fachada principal y en el lateral de la calle Bailén.

"Estos trabajos requieren técnicas artesanales especializadas, debido a la complejidad de las piezas y a su estado de degradación", informa Adif en un comunicado.

Patrimonio histórico

El edificio que alberga la Estación del Nord data de 1917 y es un monumento simbólico del estilo modernista, con influencia del secesionismo vienés.

Obra del arquitecto valenciano Demetrio Ribes, ha sido declarado Bien de Interés Cultural y patrimonio histórico. La estación combina el atractivo artístico e histórico de su inmueble con la funcionalidad en la prestación de servicios ferroviarios y espacios comerciales.

La Estación del Norte de Valencia, a 23 de marzo de 2020. Europa Press / Iván Terrón

La actuación va a garantizar la preservación del patrimonio histórico y arquitectónico que constituye el edificio de la estación, en el que además abundan elementos propios de la identidad local, un repertorio iconográfico de motivos valencianos distribuidos por la fachada, las barandillas, las vidrieras, los remates almenados y las puertas, entre otras ubicaciones.

Estas actuaciones cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU.