La Fiscalía se opone a archivar la causa contra Salomé Pradas y señala que era la "directora del plan el 29-O"

La Fiscalía Provincial de Valencia se opone al sobreseimiento de la causa contra la exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, tal y como había solicitado su defensa.

En su exposición, señala que la dirección del plan ante la emergencia, "al no ser declarado el interés nacional, correspondía a la investigada en su condición de titular de la Conselleria competente en materia de protección civil y emergencias".

Por su parte, la magistrada encargada de la causa ya ha recibido el informe del Ministerio Público en el que pide la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Salomé Pradas contra el auto del 3 de octubre de 2025 que rechazaba el archivo.

En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se ofrecen diversos argumentos "frente a los motivos expuestos por la parte recurrente" y como "complemento" a los razonamientos jurídicos dados por la jueza en su auto referentes a la posición de garante de la investigada en la presunta comisión, por omisión, de los delitos de homicidio y de lesiones.

En primer lugar, recuerda que la situación de emergencia del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana se inició el día 29 de octubre de 2024, a las 07:45 horas.

Comenzó con la declaración de la situación 1 en la comarca de la Ribera Alta, tras activar el Centro de Coordinación de Emergencias la alerta meteorológica por lluvias nivel rojo en el litoral sur y la alerta por lluvias nivel naranja en litoral norte, además de otros avisos.

"Añadiendo el comentario 'se están produciendo precipitaciones intensas y generalizadas en el sur de Valencia con previsión de que el frente avance de sur a norte, barriendo el resto de la CV Pueden alcanzarse precipitaciones acumuladas en 1h de 40mm, y en 12h de 150mm. Todos estos fenómenos están en curso'".

Posteriormente, continúa el fiscal, a las 11:45 horas de la fecha indicada, fue declarada la situación de emergencia 0 por alerta hidrológica en el río Magro, y, a las 12:20 horas, idéntica situación por alerta hidrológica en la Rambla del Poyo.

A las 14 horas del mismo día, fue declarada la situación 1 de emergencia por inundaciones en las comarcas Ribera Alta y en la comarca de Utiel-Requena; y, a las 15:00 horas de idéntica data, la situación 2 de emergencia por inundaciones en la comarca de Utiel-Requena.

Puntualiza que las situaciones de emergencia descritas sucedieron a una situación de preemergencia cuyo objetivo es, según el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana, "confirmar o no la situación de riesgo y su evolución, para lo cual el CCE Generalitat organiza rondas de seguimiento con los organismos y servicios colaboradores".

También establece entre otros cometidos, "valorar los registros de la red SAIH, con especial atención a las alertas generadas por la superación de los umbrales de precipitación,..., con objeto de recabar la información necesaria que permita establecer cuál es la situación real en el ámbito territorial de su competencia".

Constata la Fiscalía que el 29-O, el CCE convocó el Cecopi para las 17.00 horas y expone que la dirección del plan, "al no ser declarado el interés nacional, correspondía a la investigada en su condición de titular de la Conselleria competente en materia de protección civil y emergencias".