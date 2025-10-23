PowerCo impartirá el primer máster interuniversitario especializado en fabricar celdas de baterías

La gigafactoría de baterías de PowerCo y las dos universidades públicas valencianas impartirán a partir del próximo curso académico de forma conjunta el primer máster interuniversitario de España especializado en fabricación de celdas de batería.

Bajo la denominación de 'Master in Battery Cell Production & Technology', estos estudios replicarán el proceso productivo de la multinacional "para generar empleo de calidad y talento local de excelencia", tal y como han confirmado hoy de forma conjunta los representantes de PowerCo, UPV y UV.

En el acto, que ha contado con la presencia de la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, los representantes han puesto en valor "el trabajo conjunto para sacar adelante este programa formativo de excelencia".

Se trata de un programa oficial que será expedido y respaldado por ambas universidades públicas, que será reconocido como título propio de ambos centros universitarios, tendrá una carga lectiva total de 60 créditos y estará estructurado en módulos y microcredenciales.

Tal y como ha explicado la directora de Talento, Formación y Diversidad de PowerCo, Nadine Ilgenstein, contará con ocho módulos lectivos a lo largo de los cuales los estudiantes analizarán, estudiarán y aprenderán de forma aplicada los productos, procesos y entorno productivo de PowerCo.

Además, estará diseñado para aprender desde un punto de vista "muy práctico" acerca de la fabricación de celdas de batería.

Con un formato semipresencial, con dos jornadas lectivas presenciales y el resto de las jornadas dedicadas a la realización de trabajos, ejercicios prácticos o talleres en función del módulo, las dos universidades públicas, impartirán docencia por 23 créditos cada una reservándose PowerCo la docencia de 14 créditos, repartidos a lo largo de todos los módulos.

Entre ellos se incluyen también los créditos correspondientes a los trabajos de TFM, cuyo contenido se decidirá por parte de la empresa anualmente en función de las necesidades identificadas en la planta.

Las prácticas, por el contrario, serán obligatorias, pero extra curriculares y se realizarán de forma remunerada, durante tres meses y a media jornada en PowerCo una vez finalizado el máster.

"El reto compartido tanto por parte de la UPV, como la UV y PowerCo es formar a expertos en una tecnología considerada como estratégica por parte de la UE, combinando excelencia académica, especialización en PowerCo y práctica en un entorno real, impulsando talento local y el desarrollo de un ecosistema de conocimiento en baterías pionero en Europa", ha apuntado Ilgenstein.

En la presentación y firma del convenio de colaboración interuniversitaria han estado, además de Morant, los rectores tanto de la Universitat Politècnica de Valencia, José Capilla; como de la Universitat de València, Mavi Mestre; la secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana, Esther Gómez, así como el equipo directivo de PowerCo, los directores del Máster y los vicerrectores que han coordinado la organización del título.

PowerCo asume costes

Se estima que anualmente cursen este máster entre 10 y 15 alumnos en función de las necesidades de contratación de la compañía, facilitando que, tras la finalización de los estudios y la realización de las prácticas, estos estudiantes puedan incorporarse de forma permanente a la plantilla de PowerCo.

"Nuestro principal objetivo es invertir en conocimiento y fomentar su incorporación al mercado laboral, beneficiando no sólo a PowerCo sino también a la economía de la región. Para ello formaremos conjuntamente a profesionales alineados con nuestras necesidades específicas y preparados para hacer frente a todos los retos del sector", ha apuntado.

PowerCo también ha anunciado que la compañía asumirá íntegramente el coste para sus alumnos, que deberán pasar previamente un proceso de selección.