Otra técnico de Emergencias afirma a la jueza de la dana que la CHJ tenía que avisar sobre la evolución de los caudales

La técnico de Emergencias que declaró la pasada semana ante la jueza de la dana expuso unas consideraciones similares a las que otros cinco técnicos manifestaron a la magistrada anteriormente: que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) tenía que avisar sobre la evolución de los caudales porque era su competencia.

La trabajadora de Protección Civil en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) detalló que, según el Plan de Inundaciones, la vigilancia de los caudales es una competencia de la CHJ, al igual que de los municipios y los organismos que apoyan a esa vigilancia. "Da igual la situación, siempre son los mismos", indicó.

Esta información de seguimiento, dijo, se la envían los municipios a Emergencias mediante llamadas o mediante el Coordcom -el sistema de comunicación interno-. En cuanto a la CHJ, y según el protocolo con el que cuenta de alertas frente a fuertes lluvias, la información se envía por correo "pero con una llamada de verificación".

El día 29 de octubre, esta técnico trabajó entre las 7:50 y las 17:50 aproximadamente. Según tuvo ella conocimiento, varios municipios llamaron, aunque no pudo precisar cuáles. A la CHJ, comentó, "se le llamó cuatro veces a la sala del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)" y "hubo comunicación" con su presidente, Miguel Polo, "para que hubiera interlocución fluida" durante la jornada.

Sin embargo, hasta que ella estuvo en el Centro de Emergencias, "todo lo que llegaban eran correos". No

hubo llamadas por parte del organismo estatal.

"La CHJ son los expertos en las cuencas. Yo no sé si 30 m3 en una cuenca es mucho o es poco, porque entiendo que eso dependerá del diámetro de la cuenca, de la pendiente, de la tipología que pueda tener… Entiendo que la CHJ son los expertos en ese ámbito. Que yo sepa esa información no está en ninguna guía", apuntó.

En todo caso, según señaló, con la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de la CHJ y de Avamet, "quienes tienen que tomar las decisiones de prevención y de análisis es Emergencias". "La CHJ tiene competencia en toda la cuenca. Ellos no les van a decir qué hacer en protección civil. Pero es verdad que, según el protocolo de actuación de la CHJ en lluvias intensas, todo lo que son alertas o avisos de caudales los valida un técnico del SAIH", explicó.

La testigo remarcó que en el momento en el que el dato que se maneja supera el umbral de alerta hidrológica, éste "tiene que pasar al comité permanente, o a los miembros del comité permanente de la CHJ, que lo validan". "A partir de ahí, el seguimiento de esa cuenca tiene que ser mucho más asiduo, tiene que haber más información y esa información tiene que tener un poco más de detalle", aseguró.

"Cuando nosotros hablamos con Aemet, nos da detalle de 'la lluvia va a ir hacia aquí' o 'va a ir hacia allá', o 'se concentra aquí'. La CHJ se supone que debería actuar igual, dando más información. No de la catástrofe que puede llegar a pasar, pero sí de cómo va a funcionar esa cuenca porque, al fin y al cabo, son los especialistas en eso", opinó.

Sin embargo, de acuerdo con la técnico, la CHJ les mandó un correo con los datos la mañana del 29 de octubre y, según aseguró, se dieron cuenta entre Inmaculada Piles -jefa del Servicio de Coordinación de Emergencias- y otro responsable de que se había superado el umbral (no por aviso del organismo estatal).

"Con eso decretaron la alerta hidrológica. Pero ese dato debería haber venido interpretado por la CHJ. 'Esto es mucha agua' o 'Aquí va a haber problema'. Quien tiene conocimiento de las cuencas son las confederaciones", insistió.

"En la página web de la CHJ había una especie de cartel que te decía que esos datos en no deberían ser tomados en cuenta para adoptar medidas de protección civil. No recuerdo exactamente la frase, pero algo así. Solamente es oficial lo que les llega a través de correo. Pueden consultar la web, pero en la web puede haber una equivocación en una zona, y lo que vale o está por encima de eso es lo que les llega al correo", apuntó.

Esos datos, dijo, les sirven para prevenir lo que va a pasar "en los embalses, en el Magro, en el Júcar, y en toda la cuenca". "La cuenca es la cuenca del Júcar. Otra cosa es que no tengan caudalímetros en todos los puntos. Entonces sí que tiene que haber un poco de coordinación entre todos los organismos, incluidos los ayuntamientos, que son los que tienen conocimiento del riesgo que tienen en los municipios él para vigilar ciertas cosas", añadió.

Para esta testigo, los municipios, en fase 0 y 1, deben adoptar medidas de protección civil porque tienen sus planes municipales y deben activarlos. Pero Emergencias no sabía el 29 de octubre las medidas que se estaban activando los municipios.

Las llamadas del 112

La trabajadora fue preguntada por los vídeos en los que aparecen dos técnicos del 112 informando a la exconsellera Salomé Pradas en la mañana del día de la dana de su preocupación por lo que iba a pasar en los caudales debido a la lluvia de Buñol.

"Ellos analizarían las llamadas que se reciben en el 112. No sé si los datos de las llamadas del 112 dan información sobre la dirección en la que va el agua. Van saliendo las llamadas, entonces en el 112 lo pueden ver. El elemento llamadas, por su volumen y ubicación, es determinante para analizar y saber dónde están ocurriendo las cosas", afirmó.

La testigo señaló que los únicos que tienen los datos de las llamadas es emergencias hasta que se difunde el informe de seguimiento. "No sé si a través de las llamadas se puede saber el descenso del agua exactamente por dónde va a ir. Sé que los señores que lo dijeron eran del 112", destacó.