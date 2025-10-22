Mazón destaca la puesta en marcha de 4.000 viviendas protegidas de las 10.000 previstas en el plan Vive

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado el Acuerdo por la Vivienda de la Comunitat Valenciana y ha puesto en valor la puesta en marcha de 4.000 viviendas protegidas de las 10.000 que comprende el Plan Vive en la autonomía.

De la misma manera, además de presentar el plan el president ha confirmado la rebaja del 10% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que ya fue comunicada, y ha anunciado que antes de 2026 se licitarán 1.000 inmuebles más.

Así lo ha apuntado durante la firma de este mismo acuerdo este miércoles en el Palau de la Generalitat. Un acuerdo sobre el que el Jefe del Consell ha asegurado que se trata de un plan de "acción total" para solucionar el problema de la vivienda, el cual "sigue en estado crítico".

El plan de vivienda de la Comunitat, enmarcado en el Plan Vive, gira alrededor de 10 ejes principales de actuación y surge de un acuerdo conjunto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), además de entidades bancarias y otros "actores clave" de la vivienda.

En la línea del acuerdo, el president ha resaltado los hitos conseguidos por el Consell durante los dos años de legislatura en lo referente a la vivienda, con especial hincapié sobre la influencia del Plan Vive.

"En estos dos años, la administración ha asumido su responsabilidad --con respecto a la vivienda-- y hemos dado los pasos necesarios. El Plan Vive es una herramienta que nos tiene que permitir responder a un deber que se dejó hace muchos años", ha explicado Mazón.

De esa manera, president ha detallado que "nació con el propósito de construir 10.000 viviendas protegidas, tanto en promoción pública como privada, movilizando todo el suelo de uso público disponible".

Ahora, la firma del acuerdo de la mano de todas las instituciones, las cuales el president ha calificado de "primordiales" para conseguir la vivienda accesible, remarca el "compromiso" y da cuenta del "trabajo que aún queda por realizar".

Además, Mazón también ha detallado la puesta en marchas de viviendas que ya se ha llevado a cabo gracias al Plan Vive. "Ya hay más de 4.000 viviendas en construcción en toda la Comunitat Valenciana", ha concretado.

Una cifra sobre la que ha destacado especialmente la "colaboración público privada", en cuya unión se fundamentan más de 3.050 viviendas. Además, también ha puesto en valor la apuesta de las instituciones y entidades por la vivienda, así como el compromiso de los ayuntamientos, que ya son 317 los que se han sumado.

En este sentido, el president ha comunicado que, a las 4.000 viviendas en proceso, se sumarán otras 1.000 más que se licitarán antes de que acabe el año. "Serán 1.228 viviendas según la previsión de solares ya disponible. Beneficiarán a más de 15.000 personas", ha detallado.

Rebaja de impuestos

En lo referente a la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el president ha detallado que la bajada del 10% será "lineal y para todos". De la misma manera, ha reivindicado al Gobierno de España "una fiscalidad justa para la vivienda".

Así, ha anunciado que antes de finalizar el año "se va a poner en marcha el proceso para la aprobación en 2026 de un nuevo decreto que regule su gestión, mantenimiento y los procedimientos de acceso, lo que potenciará su papel como instrumento clave de nuestra política social".

En este contexto, Mazón ha apuntado que se va a profundizar en garantizar la seguridad jurídica con "una normativa coherente, predecible y justa, que no actúe como barrera a la inversión y que, al tiempo, sirva para combatir la ocupación ilegal y fomentar el alquiler asequible".

El jefe del Consell también ha avanzado que se va a continuar en la simplificación "dando estabilidad, facilitando soluciones y agilizando los trámites administrativos".

Pacto de Estado

En representación de todos los firmantes ha intervenido el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), Fernando Cos-Gayón López, quien ha señalado que la vivienda atraviesa un "escenario bastante terrible" que no se prevé que mejore en los próximos años.

Ante ello ha advertido que "esto solo se soluciona con un pacto de estado", algo que ve difícil actualmente, y que será necesario "desregular y no regular más" este mercado, así como plantear "vivienda asequible" al margen de la vivienda protegida.

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha apuntado a la vivienda como una "prioridad política y moral del Consell", en la que actúan con un plan "ambicioso y realista": "Todos juntos nos preocupamos en poner solución a uno de los grandes desafíos de la Comunitat Valenciana, con altura de miras y sin complejos".