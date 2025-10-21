Valencia aprueba la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones: estos son los vehículos a los que afectará y a partir de qué fecha

La ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para la ciudad de Valencia ya ha sido aprobada por el Ayuntamiento, y entrará en vigor el próximo 1 de diciembre.

Así se ha decidido este martes en la Comisión de Patrimonio, donde también se ha aprobado que hasta el 31 de diciembre de 2026 únicamente afectará a los vehículos matriculados fuera de la provincia de Valencia que tengan etiqueta A.

A estos vehículos también se les conoce como 'sin etiqueta', y son los de gasolina matriculados antes del año 2001 y los diésel matriculados antes del año 2006.

Esta restricción de tráfico no afectará a los conductores de la ciudad de Valencia hasta enero de 2028. Tras recibir esta jornada el visto bueno de la comisión municipal de Patrimonio, la ordenanza pasará la semana que viene por el pleno del Ayuntamiento para ser ratificada.

Además, la ordenanza define una ZBE: 'Valencia ZBE' que abarca una superficie de 27,8 kilómetros cuadrados, que incluyen casi toda la ciudad, y que está delimitada por la Ronda Norte, Tarongers, Serrería y el Bulevar Sur.

Así lo ha indicado el concejal responsable de Movilidad y Seguridad en la capital valenciana, Jesús Carbonell, que ha destacado que la implantación de esta normativa "va a ser progresiva".

"No queremos obligar a cambiar de coche a los vecinos de la ciudad con menos recursos, como pretenden los grupos de la oposición: Compromís y PSOE", ha expuesto el edil.

Carbonell ha remarcado que "hasta el año 2028 los vecinos que vivan en la ciudad de Valencia podrán seguir circulando por la Zona de Bajas Emisiones".

Al mismo tiempo ha concretado que "además, llegada esa fecha, a aquellos que no hayan podido cambiar de coche desde el Ayuntamiento se les facilitará un título de la EMT para usar el transporte urbano gratuito todo el año". Estos conductores también dispondrán de 48 días para poder circular por la ZBE sin problema.

La ordenanza establece que desde el 1 de diciembre de 2025 se limita la entrada en la ZBE a vehículos con etiqueta A, pero únicamente de fuera de la provincia de Valencia.

A partir de enero de 2027 la limitación será para cualquier vehículo sin etiqueta de fuera de la ciudad de Valencia. Las restricciones serán ya totales a partir del 1 de enero de 2028, cuando las limitaciones afectarán ya también a los vehículos de los vecinos de la capital valenciana.

Las restricciones previstas para la Zona de Bajas Emisiones afectarán a turismos, motocicletas y ciclomotores con la etiqueta A, según el catálogo de distintivos medioambientales de la DGT.

Quedarán excluidos de las limitaciones los vehículos asociados a actividades económicas (pymes y autónomos, entre otros), con el fin de "proteger los intereses económicos y sociales de la ciudad", ha agregado el concejal de Movilidad.

Además, disfrutarán de la excepción, con previa solicitud de autorización, los vehículos usados por titulares de tarjeta de estacionamiento PMR (para personas con movilidad reducida), los de familias numerosas o con menores de tres años, y aquellos donde viajen embarazadas o personas con movilidad reducida temporalmente.

Tampoco tendrán restricciones los vehículos de emergencias, de servicios esenciales y los considerados históricos hasta 96 accesos al año. Junto a lo anterior y también previa solicitud de autorización, los vehículos afectados por las restricciones tendrán una bolsa de 48 accesos diarios para entrar en la ZBE durante el año natural.

Estarán exentos de restricción los vehículos vinculados a la actividad económica, es decir, los de abastecimiento y servicios que se presten en la ciudad.

Jesús Carbonell ha precisado que entre las novedades, y fruto de las alegaciones presentadas a la ordenanza, las personas con movilidad reducida tendrán una autorización adicional de las que estaban planteadas inicialmente para poder circular y atender sus necesidades de movilidad.

Asimismo, ha apuntado que en la actualidad, a tres años de entrar en vigor la normativa para los vecinos de Valencia, "solo un 8 por ciento de los vehículos que circulan censados en la ciudad se verá afectado en la práctica por la ZBE".