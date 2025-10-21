María Tormo, la ex del muerto hallado en un contenedor: alcaldesa del PP en Almassora, "madre, maestra y scout"

"Madre, maestra y scout". Así se define la alcaldesa de Almassora (Castellón), María Tormo Casañ, en su perfil de Instagram.

Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, la primera edil de la localidad castellonense es una persona "muy querida" tanto entre sus vecinos como en el seno del Partido Popular. "Extrovertida, alegre, querida en el pueblo y con una trayectoria intachable", cuentan sobre Tormo.

Tormo nació en Almassora el 5 de mayo de 1983. Cuarenta años más tarde, logró ser alcaldesa de su localidad. Así, desde 2023 ostenta este cargo. También es diputada provincial en Castellón y presidenta del Partido Popular de Almassora.

Ahora, un terrible suceso ha hecho que dé el salto a la actualidad a nivel nacional: el cuerpo de su exmarido ha sido hallado en un contenedor de basura en Castellón. Un hombre del que se separó hace años y con quien tenía una hija en común.

Pero, en cuanto a la figura de Tormo, si algo destacan las fuentes del PP consultadas por este diario es que la alcaldesa tiene una trayectoria "intachable" en el Partido Popular, tanto a nivel local como provincial.

Un partido en el que ha ocupado y ocupa cargos de responsabilidad y en el que ha desarrollado toda una vida política. De hecho, actualmente Tormo es Vicesecretaria Provincial de Propuestas Municipales del PP en Castellón y es una persona muy respetada en la formación por su ejemplar trayectoria, aseguran fuentes del partido.

Su posición de responsabilidad dentro del partido se complementa con la buena opinión popular que tiene en la localidad castellonense, donde Tormo es muy conocida y querida por sus vecinos.

Pero la alcaldesa de Almassora no siempre ha ejercido como tal. Es diplomada en Magisterio de Educación Primaria, y cuenta con la titulación de Mestre de Valencià por la Universitat Jaume I de Castellón.

Antes de dedicarse a la política, hizo lo propio con la enseñanza. Según detalla en su perfil de LinkedIn, Tormo trabajó como maestra de Educación Infantil en el CEIP Sant Jordi. De hecho, desde hace más de 17 años es funcionaria y tiene plaza en propiedad.

Además, trabajó en el colegio Embajador Beltrán y en el CEIP Riu Millars de Almassora, donde llegó a ser jefa de estudios en 2013. Al ganar las elecciones en 2023 dejó su trabajo como profesora para dedicarse plenamente a la política.

Hasta ese momento también había ostentado cargos, aunque lo compaginó con su trabajo en la enseñanza. Así, entre 2007 y 2015 fue concejal de Educación y Juventud. Entre 2015 y 2019, concejal del grupo municipal, y entre 2019 y 2023 se le sumó el cargo de portavoz.

En junio de 2023 Tormo se convirtió en alcaldesa de Almassora. Bajo el proyecto 'Almassora en gran', apostó por la proximidad y el protagonismo del ciudadano, la base de su idea política.

Ya en su toma de posesión, el 17 de junio de 2023, Tormo convirtió al pueblo en protagonista de su investidura: "El cambio ha llegado para devolver la voz a mi pueblo", declaró.

Asumió su mandato con "un deseo de trabajar con humildad para recuperar la voz del pueblo, la que ha perdido injustamente y la que desean fervientemente volver a escuchar".

Pero existe vida más allá de la política, y Tormo lo reivindica así incluso en sus redes sociales. Como madre de su hija Valeria, quiere inculcarle los valores que defiende también para el pueblo que gobierna.

También a los jóvenes con los que trabaja en el Grupo Scout Tramuntana, del que es miembro activo desde 1999 y monitora de actividades juveniles.

Por ello, en varias ocasiones ha reivindicado su "vocación absoluta" por el servicio público y la cercanía con los vecinos. Apuesta por el diálogo y la escucha activa.