Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un contenedor de basura en Castellón

La Policía Nacional, junto con la Policía Judicial, forense y científica, investiga el hallazgo de un cadáver en un contenedor de basura situado en una zona próxima a la Ronda Mijares, en la ciudad de Castellón.

El cuerpo sin vida, identificado como el de un hombre, fue descubierto en la madrugada de este sábado por operarios del servicio de limpieza al volcar un cubo de basura en un camión recolector.

Según la información que revela Levante-EMV, el cuerpo podría tratarse del exmarido de la alcaldesa del municipio castellonense de Almassora, aunque fuentes policiales indican a EL ESPAÑOL que "hay muchas teorías sobre la identidad del cadáver".

La Policía Nacional ha iniciado las diligencias pertinentes y ha comenzado a tomar declaración a varios testigos que se encontraban en la zona. Por el momento, no se han facilitado detalles sobre la identidad del fallecido ni las circunstancias de la muerte.

La investigación continúa abierta para esclarecer los hechos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

