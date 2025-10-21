Conmoción en Moncada por la muerte de Paca (84), atropellada cuando cruzaba un paso de cebra: "No la he visto"

"Pum". Eran las 11.00 horas en punto de la mañana del pasado lunes cuando, de repente, se escuchó un golpe seco y fuerte. Una mujer aparentemente mayor yacía inmóvil sobre la calzada en la calle Badía de Moncada (Valencia), tal y como pudo presenciar EL ESPAÑOL.

Efectivamente, Paca, de 84 años, acababa de cruzar un paso de cebra con la ayuda de su andador. Tras el impacto, este salió despedido a más de cinco metros de distancia. Un Renault clio de color rojo, el mismo que le había propinado el golpe a la anciana, se había detenido más adelante.

Un matrimonio viajaba en el interior del vehículo. El hombre y la mujer se dirigían hacia la biblioteca del municipio para devolver unos libros, pero jamás imaginaron que esa mañana podrían quedar investigados por un presunto homicidio imprudente.

"No la he visto", afirmó el conductor, que dio negativo en la prueba de alcoholemia, según confirmó a este diario la Policía Local.

Tras oír el golpe, los vecinos del pueblo se asomaron a sus balcones y ventanas, atónitos ante lo que acababa de suceder. Muchos se acercaron para intentar socorrer a la mujer. "Llamad a una ambulancia", gritó uno de ellos.

A los pocos minutos, aparecieron agentes de la Policía Local; poco después llegó un camión de bomberos y una ambulancia, que trató de estabilizar y comprobar si la víctima mostraba señales de vida.

IMG_3602

Nadie daba crédito a la escena que tenía delante. Y mucho menos, el marido de Paca, Ximo, que también tuvo que ser atendido tras sufrir un ataque de ansiedad y gravemente afectado.

"Estábamos mirando cómo cruzaba, justo tomando un café. El hombre iba a 30, dice", lamentó una mujer allegada de Paca.

La anciana, que tuvo que ser trasladada hasta el hospital Arnau de Vilanova de Valencia, finalmente falleció al no superar las graves heridas provocadas por el impacto; una de ellos en la cabeza, de la que brotaba sangre y dejó rastro visible en la calzada.

IMG_3605

Paca y Ximo viven justo en la calle donde ha ocurrido el accidente, en el patio 53. No tienen hijos, pero los vecinos recuerdan con cariño a su perra llamada Neli, y que consideran una más de la familia.

Según una testigo de los hechos, propietaria de uno de los negocios de la misma calle, el problema apunta a la visibilidad de la vía. La misma se queja de que no haya suficientes espacios de montacargas, pues se trata de una de las calles más transitadas de Moncada, y con gran flujo comercial que abastece al barrio.

"Había un camión aparcado justo delante del paso de cebra. El conductor parecía que se había fijado en ese lado para advertir si alguien iba a irrumpir la carretera. Sin embargo, ha descuidado mirar por el otro lado, de donde venía Paca", cuenta.