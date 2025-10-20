La jueza de la dana pide a Emergencias el audio de un vídeo que la exconsellera Pradas colgó sin sonido en sus redes

Jorge Suárez, al fondo, junto a Emilio Argüeso y Salomé Pradas en el Cecopi dle 29 de octubre. EE

La jueza de la dana ha pedido a Emergencias el audio de un nuevo vídeo del día de la tragedia. Se trata de uno que la exconsellera Salomé Pradas publicó sin sonido en sus redes sociales, y que ahora puede resultar relevante para la investigación.

Se trata de un vídeo inédito que la asociación Acció Cultural del País Valencià, representada por el abogado Manolo Mata, consideró importante para la causa la pasada semana.

El vídeo fue publicado en el perfil de Pradas de la red social Instagram el mismo 29 de octubre. En él, la entonces consellera de Emergencias pidió "mucha precaución a los vecinos por donde discurren el río Magro y el barranco del Poyo".

"Hemos decretado la emergencia hidrológica en esas zonas. Nivel 2 de emergencia en Requena/Utiel. Hemos solicitado la colaboración de la UME", apuntó en el texto del vídeo.

Así, también detalló los movimientos de la conselleria: "Seguimiento desde el centro de emergencias de La Eliana, nos desplazamos a la Ribera y coordinación con todos los servicios de emergencias".

En cuanto a las imágenes mostradas sobre el seguimiento de la dana, aparece la exconsellera llegando al Cecopi y conversaciones con los técnicos, entre otros.

El vídeo continúa publicado en la red social, y ahora se suma a otros que se han ido incorporando al procedimiento tras las solicitudes de la jueza a la Generalitat y que hasta la fecha habían permanecido ocultos.

En uno de los últimos se comprueba que la exconsellera Salomé Pradas fue informada del riesgo en el barranco del Poyo a las 12.38 y que le comunicaron que habían enviado a bomberos forestales para vigilarlo.

El pasado viernes, una acusación popular pidió este requerimiento a la jueza. Alegaron que "si se observa detenidamente la grabación, se constata que hay tomas que no coinciden con ninguno de los vídeos conocidos hasta ahora".

Detallaron, por ejemplo, que el reloj "marca las 12.46 horas", y también que hay "tomas del Jorge Suárez (subdirector general de Emergencias) desde otros ángulos".

Además, indicaron que el vídeo muestra "conversaciones de Pradas con los técnicos del 112 en otros momentos" diferentes a los conocidos hasta ahora.

Esta grabación, señaló Acció Cultural, pudo haber sido realizada por el operador de ENDIVEA, pero también por un asesor de la consellera, Marco Presa. Esto, explica, lo intuyen dado que el vídeo "parece haberse realizado en vertical".

Ahora, el auto de la jueza en el que acuerda solicitar a la Generalitat este vídeo, asegura que "el visionado permite comprobar que las imágenes fueron publicadas en la cuenta oficial de Instagram, y que no coinciden en su totalidad con las aportadas hasta el momento por la Conselleria ni por la productora ENVIDEA".