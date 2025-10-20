Un grupo de manifestantes acosa a otro de turistas en bicicleta en pleno centro de Valencia: "¡Fuera, fuera, fuera!"

Viajar a una ciudad nueva, querer conocerla y acabar echado a gritos de un lugar turístico por ser un simple visitante. No es ni una broma ni una película, esto ha ocurrido en Valencia.

En pleno corazón de la ciudad, un grupo de manifestantes tuvo este domingo un encontronazo con otro de turistas ingleses que circulaban por una calle en bicicleta.

Los manifestantes, vecinos de Valencia, no tardaron en increparles. Los turistas, asustados, se bajaron de sus bicicletas mientras les gritaban: "¡Fuera, fuera, fuera!".

Según ha podido contrastar EL ESPAÑOL, se trata de una concentración de pequeñas proporciones y de la que no tuvo constancia la Delegación de Gobierno.

Como muestra un vídeo difundido a través de redes sociales, que ya se ha hecho viral, los hechos ocurrieron en la calle de las Danzas de Valencia, en el casco antiguo de la ciudad. Esta calle está situada a pocos metros de ubicaciones que todo visitante debe ver, como la Lonja, el Mercado Central y la Catedral.

Por allí transitaron un grupo de turistas de habla inglesa que buscaban precisamente eso, descubrir la historia y los lugares más emblemáticos, pero se toparon con esta protesta.

A plena luz del día, en una calle más bien estrecha, empedrada, los turistas se vieron increpados por un grupo de manifestantes. No les querían en sus calles, ni en su ciudad.

En el vídeo no se distingue con claridad lo que reclamaban los manifestantes, más allá de una consigna que repetían una y otra vez: "¡Fuera, fuera, fuera!".

Por su parte, el grupo de extranjeros portaba la misma bicicleta, por lo que se trataba de una excursión para recorrer el casco antiguo de la ciudad. En ella participaron desde personas hasta de la tercera edad.

Incrédulos, en el vídeo se muestra cómo escapan como pueden de la protesta que se formó en su contra. A pie y tirando de la bicicleta con las manos, salieron del bullicio que se formó de repente a su alrededor. A unos metros, otros tantos turistas y también vecinos contemplaban la escena sin dar crédito.

Los turistas increpados, aunque algo asustados por la situación, optaron por continuar su camino y no responder a las provocaciones. Por su parte, quienes los echaron de la vía pública que visitaban, se despedían de ellos mandándoles besos con la mano y haciendo diversos gestos de burla.