Compromís se opone al único encauzamiento reactivado por el Gobierno en el Poyo y "pide alternativas sostenibles"

El diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha enviado una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y a la Confederación Hidrográfica (CHJ) en las que solicita "de forma razonada" que se retire el proyecto de desvío del barranco de La Saleta entre Aldaia y Quart, actualmente en trámite de audiencia pública.

El parlamentario pide que se plantee uno nuevo "asumiendo los aprendizajes de la dana", ya que considera que el propuesto "no responderá mejor" a nuevos temporales. A su juicio, el proyecto está "obsoleto", "rompe la realidad urbana del barrio del Cristo, entre ambas localidades, y "no servirá para mejorar la respuesta ante acontecimientos climáticos extremos".

En Compromís creen que "todas las infraestructuras planificadas deben revaluarse" y critican que "el PSOE no es consciente de la gravedad de lo vivido" porque con este proyecto "plantean una conexión subterránea de La Saleta con el nuevo cauce del Turia que tendrá capacidad máxima de 130 metros cúbicos por segundo, cuando durante la dana se registró un caudal real de 3.500".

En ambas cartas, el diputado traslada tanto a la ministra como a la CHJ la "profunda preocupación" de diversos colectivos vecinales, entidades locales y representantes institucionales ante el proyecto, por lo que solicita "formalmente" la retirada del proyecto y su revisión "integral". Alega, así, " inadecuación técnica y riesgo hidráulico".

"Los episodios de lluvias extremas vividos en 2024 han modificado de forma sustancial la comprensión del comportamiento de los cauces y de la cuenca hidrográfica del Júcar. Resulta imprescindible revaluar el proyecto teniendo en cuenta esta nueva información y priorizando la seguridad de la población y la resiliencia ambiental", apunta en la misiva.

Por otra parte, considera que "cabe dar prioridad de intervención en las zonas medias y altas de los cauces". "Consideramos que los esfuerzos de gestión y prevención de avenidas deben concentrarse en las zonas medias y altas de los barrancos, donde existe mayor capacidad de laminación y menor impacto urbano".

"Actuar en las zonas bajas, como propone el actual proyecto, supone intervenir en áreas de alta densidad demográfica y escaso espacio disponible, incrementando el riesgo potencial y reduciendo la eficacia hidráulica", advierte.

Uno de los 7 proyectos

Conviene apuntar que el desvío del barranco de La Saleta es el único proyecto de encauzamiento para desviar el barranco del Poyo que ha retomado el Gobierno central de los siete planteados hace 15 años.

La Confederación Hidrográfica del Júcar presentó el pasado 3 de abril el estudio de integración paisajística del proyecto en el tramo Aldaia-nuevo cauce del río Turia, último paso antes de licitar las obras.

A la presentación acudieron los municipios implicados: Aldaia, Alaquàs, Xirivella y Valencia. Y el órgano que preside Miguel Polo detalló las modificaciones aportadas al proyecto inicial que, principalmente, mejoran la capacidad hidráulica de la infraestructura.

El proyecto prevé el soterramiento del barranco a su paso por Aldaia, y en el punto donde confluyen los accesos a esta localidad y a Xirivella y Alaquàs saldría de nuevo a superficie hasta empalmar con el nuevo cauce del Turia. Al inicio del tramo tendría una capacidad de 80-100 metros cúbicos por segundo y acabaría con 100-130.

La intención es, tal y como publicó EL ESPAÑOL, que en 2026 se acometa la primera actuación del proyecto pendiente para encauzar toda la cuenca del Poyo, y que la totalidad esté completada en 2030.

Al menos, estas son las fechas que maneja el Gobierno de España para la actuación pendiente desde 2011 y que fue descartada por el propio Ejecutivo en 2021.

Así lo reveló el propio Polo en enero en un encuentro privado con la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunidad Valenciana (Fepeval) y de diversas áreas empresariales afectadas por la dana, entre ellas, Paiporta o Torrent.

Alegaciones de los vecinos

Compromís reclama en las misivas, además, que el proyecto se haga con la "necesaria implicación ciudadana", que según Ibáñez, "han presentado alegaciones contra el proyecto de la CHJ proponiendo alternativas de creación de zonas de laminación y embalses naturales, sugiriendo la habilitación de zonas de inundación controlada en áreas agrícolas próximas a las autovías A-7 y A-3".

También habrían planteado la creación de una zona de inundación "aguas arriba de la Saleta/Pozalet y de un embalse en la confluencia de las ramblas de Chiva y de la Morica, lo que permitiría absorber más de 10 hectómetros cúbicos de agua sin afectar a ningún núcleo urbano".

Según los estudios realizados, estas medidas "hubieran reducido significativamente el riesgo de inundación y las consecuencias humanas y materiales de la dana de 2024".

Por todo ello, traslada a la CHJ y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que tiene en sus manos "la oportunidad de lanzar un mensaje de proximidad, responsabilidad y seguridad a los vecinos y vecinas de Aldaia y Quart de Poblet".