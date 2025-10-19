Yolanda Díaz abroncada en la zona cero de la dana de Valencia: "¿Por qué solo culpas a Mazón y no a Pedro Sánchez?"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sufre el abroncamiento de un grupo de Frente Obrero el viernes en su visita a la zona cero de la dana de Valencia. Los protestantes le echaron en cara violentamente que "¿por qué solo culpas a Mazón y no a Pedro Sánchez?",

El vídeo difundido este domingo recoge cómo unas dos o tres personas, lideradas por una mujer, gritan a la vicepresidenta por la calle. Aparte de preguntar por el presunto diferente rasero al juzgar al presidente del Gobierno y al de la Generalitat, le espetan insultos como "traidora", "nos habéis abandonado" y "¿por qué no hablas con los vecinos?".

Ante el cariz violento de los mensajes que le gritan, la vicepresidenta Díaz abandona con paso firme la escena. Es un breve vídeo de apenas 32 segundos que termina con ella marchándose en el vehículo oficial. La intención del vídeo, como dejan claro, es intentar comparar su actitud con la del presidente Sánchez en su visita con el Rey y Mazón en Paiporta el 3 de noviembre.

Frente Obrero España es una organización política que está inscrita en el registro de partidos del Ministerio del Interior en 2019. Se describen en sus perfiles en redes sociales como un "movimiento político de trabajadores, patriota y revolucionario".

Sus mensajes en redes como X critican habitualmente a los migrantes de países africanos y comparten contenido xenófobo, últimamente centrado en Cataluña. Aparte de los actos allí, también están desplegando campañas en la zona de la dana con caricaturas de Sánchez y Mazón besándose con el lema "Valencia no olvida".

El partido se presentó a las elecciones generales de julio de 2023 y obtuvo 46.530 votos en toda España. En las elecciones municipales del mismo año presentó candidaturas en cuatro municipios y tan solo obtuvo un concejal en Mandayona (Guadalajara).

La vicepresidenta Díaz vino a Valencia para presentar el segundo Plan de Empleo del Gobierno para ayudar a la zona afectada por la dana del 29 de octubre. Con una dotación de 80,6 millones de euros, anticipará el 100% de la financiación para realizar las 7.750 contrataciones previstas.

Los contratos tendrán una duración de entre tres y cuatro meses, y los proyectos se atenderán por orden de entrada. Este plan de ocupación se ampliará a los beneficiarios del primero, como ya había adelantado a principios de octubre en una reunión con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la dana.

El escrache sufrido en Torrent ha sido en la sede de la Mancomunitat de l'Horta Sud. Allí la vicepresidenta Díaz se había reunido con los responsables de los sindicatos CCOO PV, UGT PV y la patronal valenciana CEV en este espacio.