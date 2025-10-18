Más de 800 parados rechazaron contratos de hasta 2.700 euros mensuales del plan de empleo del Ayuntamiento de Valencia

En marzo de este mismo año, el Ayuntamiento de Valencia aprobó la convocatoria del Plan de Empleo Municipal por el que ofertaba hasta 247 plazas a personas en paro para trabajar en distintos servicios municipales durante un periodo de doce meses.

Se trata de la primera fase del plan laboral del Cap i Casal, que se vio obligado a convocar una segunda fase en septiembre de este mismo año ante las 85 plazas que quedaron vacantes en la primera convocatoria, tal y como publicó EL ESPAÑOL.

En esa segunda fase, de las 488 personas remitidas por Labora, relativo a la Generalitat Valenciana, hasta 368 desempleados no remitieron su candidatura para optar a los puestos ofertados. Un 75% de las personas contactadas.

Pues bien, el número de personas que no presentaron su candidatura en la primera fase del plan pese a no tener trabajo en el momento en el que se les contactó alcanza casi el millar. De las 1.394 personas contactadas, 874 personas no remitieron su candidatura para optar a un empleo.

El proceso, en lugar de Labora, el servicio de empleo de la Generalitat Valenciana, tal y como ocurrió en la segunda convocatoria, lo llevó a cabo la Agencia de Empleo de Valencia Activa, entidad que ya ha sido liquidada y que estaba bajo la sombra de la corrupción.

De las casi 1.400 candidaturas que remitió, el 62% de los desempleados no quisieron presentar la documentación necesaria para optar a empleos municipales de entre 1.300 y 1.800 euros, dentro del apartado de oficios, y de hasta 2.700 euros mensuales en los más cualificados, como periodistas o técnicos audiovisuales.

Tras seleccionar a los nuevos trabajadores, se pudieron formalizar 162 nuevos contratos en el Consistorio. Sin embargo, quedaron 85 plazas libres de las 247 ofertadas, lo que obligó a realizar una segunda fase del plan, ahora ya de la mano de Labora.

El pasado 6 de junio, José Gonsálbez (Vox), concejal de Empleo aseguró que el plan "demuestra que cuando hay voluntad política, disposición y una gestión eficaz, el empleo puede ser motor de cambio real para las personas y para la ciudad".

Pese a ello, el Ayuntamiento se vio obligado a realizar un segundo intento de contratación.

Listado completo

EL ESPAÑOL ha consultado el listado de personas admitidas a partir del proceso de selección del Plan Municipal de Empleo 2025 en el que figura que un total de 79 candidaturas han sido excluidas por no cumplir el perfil requerido.

Además, dos candidaturas fueron descartadas por presentarse fuera de plazo y 44 personas renunciaron voluntariamente a su participación en el programa.

Asimismo, se registraron 114 candidaturas espontáneas que no fueron preseleccionadas por Valencia Activa ni contactadas por el Servicio de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Valencia, por lo que no podían participar en el proceso de selección y están reflejadas al final del acta.

El documento también señala que, debido a un error informático, en la ocupación oficial de '1ª pintura' se han asignado dos números de identificación distintos a 54 candidaturas, aunque todas ellas optaban a un único puesto de trabajo.

Segunda fase

Además, tras formalizar únicamente 162 de 247 contratos, en la segunda fase del plan todavía han quedado plazas sin cubrir.

El Consistorio se vio obligado a ampliar la fase de presentación de candidaturas y, por ende, la de contratación después de que en la primera fase del mes de marzo no se lograran cubrir las 247 plazas disponibles.

En esta segunda fase, el Ayuntamiento eliminó el requisito que obligaba a los candidatos a estar inscritos como demandantes de empleo en la agencia local.

Además, con el objetivo de poder cubrir el mayor número de plazas, también se eliminó la exigencia de experiencia previa en algunos de los puestos. Sin embargo, ni rebajando las exigencias para acceder a los empleos se han cubierto todas las vacantes.

En esta segunda fase, se ofertaban 84 plazas para las que se remitieron 488 parados. De todas ellas, 368 personas no se presentaron, mientras que 18 han sido descartadas por no cumplir con el perfil requerido.

Tan solo ocho personas rellenaron el formulario de renuncia a la oferta de empleo tras presentar la candidatura. Es decir, el 75% de los candidatos contactados para presentarse al puesto de trabajo no se presentó y tan solo el 25% aplicó a alguno de los empleos ofertados