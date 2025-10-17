Morant acusa a Mazón de "perseguir el valenciano" y afirma que es "la misma lengua que se habla en Cataluña"
El conseller de Educación acusa a la líder de los socialistas valencianos de convertir el inicio de curso académico de la AVL "en un mitin político".
Más información: La Generalitat pagará en la nómina de noviembre la subida salarial del 0,5% a los funcionarios: costará 61,4M€
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha acusado a Mazón de "perseguir el valenciano" y afirma que es "la misma lengua que se habla en Cataluña".
Así lo ha reivindicado en declaraciones a los medios a su llegada al acto de apertura del curso académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) este viernes en Valencia.
Allí también ha señalado que con ese acto se inicia el curso "con esas amenazas, pero también con muchas fortalezas".
En este contexto, la también líder de los socialistas valencianos ha subrayado que este inicio de curso "ha sido dramático" para la lengua, fruto de la "persecución innecesaria e inexplicable que llevan a cabo el PP, Mazón y su Consell", a quienes ha acusado de reabrir "debates que estaban absolutamente cerrados".
Entre ellos, ha ejemplificado, "si Alicante ha de ser o no ciudad valencianohablante", la consulta de la lengua en los centros educativos que ha "dividido" a esta comunidad y que, a su juicio, "no sirve para nada, sino para volver a hacer ruido".
También, ha continuado, "han ido sacando el valenciano de nuestra radio y televisión pública valenciana", que se suma al "recorte sin precedentes" a la AVL, "la institución que protege la lengua".
Ante esta situación, ha reivindicado que el Gobierno de España ha acudido al "rescate" de la entidad normativa para que pueda continuar su actividad "de investigación, de búsqueda, de protección del valenciano".
"Soy ministra de ciencia, yo me dedico a que las entidades puedan hacer ciencia. La AVL hace ciencia de nuestra lengua. Y, por tanto, ante ese recorte, nos pusimos en contacto y decidimos rescatarla desde el Gobierno de España", ha valorado.
Por otro lado, preguntada por si es partidaria de reformar el Estatut d'Autonomia para recoger la doble denominación valenciano/catalán que recientemente ha defendido, ha asegurado que "no es necesario" hacerlo.
"Si nos vamos a la definición de la AVL, lo que dice es que aquí hablamos valenciano y es la misma lengua que se habla en Cataluña con la denominación de catalán", ha apuntado.
"Y si te vas a mirar lo que dicen en Cataluña, pues dicen que allí hablan catalán, que es la misma lengua con otra denominación que se habla, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana con el nombre de valenciano. Es decir, es que hablamos la misma lengua", ha agregado.
Por tanto, ha considerado "absurda e innecesaria" esta cuestión, y ha acusado al PP de volver a "romper ese consenso académico, científico y también social, ciudadano y político".
"La gente que habla en valenciano no es ni de derechas ni de izquierdas, hablamos nuestra lengua y lo que están haciendo es, con una excusa u otra, volvernos a robar un derecho que es nuestra lengua", ha añadido.
"Mitin político"
El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha acusado a Morant de "utilizar" el acto institucional de inicio de curso académico de la AVL para "convertirlo en un mitin político".
"Morant, la misma que defiende que hay utilizar la doble denominación valenciano-catalán vulnerando el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, viene hoy a intentar dar lecciones sobre el valenciano en un acto institucional en el que su único argumento ha sido el ataque al Consell", ha señalado en un comunicado.
El conseller de Educación ha afeado a la también líder de los socialistas valencianos que "confunde cada vez más a menudo su papel en el PSPV y como ministra, cada vez más difuminado e inexistente".
"Solo hay que ver su trayectoria de los últimos meses: como ministra ha sido incapaz de dirigirse a la Conselleria para preguntar por la situación tras la riada", ha sostenido.
Y añade: "Es también la misma que trató de invadir competencias de las comunidades autónomas con su decreto sobre universidades privadas y tuvo que rectificar, la que dejó sin convocar ayudas de 2023 escudándose en la riada de un año después y la que no movió un dedo para buscar solución al conflicto de Medicina en Alicante".
Rovira ha señalado que el acto, al que ha asistido por parte del Consell el director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez Arrúe, "ha empezado con media hora de retraso esperando la llegada de Morant".