Morant acusa a Mazón de "perseguir el valenciano" y afirma que es "la misma lengua que se habla en Cataluña"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha acusado a Mazón de "perseguir el valenciano" y afirma que es "la misma lengua que se habla en Cataluña".

Así lo ha reivindicado en declaraciones a los medios a su llegada al acto de apertura del curso académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) este viernes en Valencia.

Allí también ha señalado que con ese acto se inicia el curso "con esas amenazas, pero también con muchas fortalezas".

En este contexto, la también líder de los socialistas valencianos ha subrayado que este inicio de curso "ha sido dramático" para la lengua, fruto de la "persecución innecesaria e inexplicable que llevan a cabo el PP, Mazón y su Consell", a quienes ha acusado de reabrir "debates que estaban absolutamente cerrados".

Entre ellos, ha ejemplificado, "si Alicante ha de ser o no ciudad valencianohablante", la consulta de la lengua en los centros educativos que ha "dividido" a esta comunidad y que, a su juicio, "no sirve para nada, sino para volver a hacer ruido".

También, ha continuado, "han ido sacando el valenciano de nuestra radio y televisión pública valenciana", que se suma al "recorte sin precedentes" a la AVL, "la institución que protege la lengua".

Ante esta situación, ha reivindicado que el Gobierno de España ha acudido al "rescate" de la entidad normativa para que pueda continuar su actividad "de investigación, de búsqueda, de protección del valenciano".

"Soy ministra de ciencia, yo me dedico a que las entidades puedan hacer ciencia. La AVL hace ciencia de nuestra lengua. Y, por tanto, ante ese recorte, nos pusimos en contacto y decidimos rescatarla desde el Gobierno de España", ha valorado.

Por otro lado, preguntada por si es partidaria de reformar el Estatut d'Autonomia para recoger la doble denominación valenciano/catalán que recientemente ha defendido, ha asegurado que "no es necesario" hacerlo.

"Si nos vamos a la definición de la AVL, lo que dice es que aquí hablamos valenciano y es la misma lengua que se habla en Cataluña con la denominación de catalán", ha apuntado.

"Y si te vas a mirar lo que dicen en Cataluña, pues dicen que allí hablan catalán, que es la misma lengua con otra denominación que se habla, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana con el nombre de valenciano. Es decir, es que hablamos la misma lengua", ha agregado.

Por tanto, ha considerado "absurda e innecesaria" esta cuestión, y ha acusado al PP de volver a "romper ese consenso académico, científico y también social, ciudadano y político".

"La gente que habla en valenciano no es ni de derechas ni de izquierdas, hablamos nuestra lengua y lo que están haciendo es, con una excusa u otra, volvernos a robar un derecho que es nuestra lengua", ha añadido.

"Mitin político"