El Funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana será el 29-O a las 18:00h: Mazón, Page y Moreno, invitados

Un momento del funeral por las víctimas de la dana en la catedral de Valencia, el 9 de diciembre de 2024. Efe / Kai Försterling Efe

El Funeral de Estado en el que se homenajeará a las 237 víctimas de la dana tendrá lugar el miércoles día 29 de octubre, cuando se cumple el primer aniversario de la tragedia, a las 18:00 horas.

La ceremonia honrará a los 229 fallecidos de la provincia de Valencia, los siete de Castilla-La Mancha (seis en Letur y una en Mira) y uno en Málaga (Andalucía), según han indicado este viernes fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Al acto, que se celebrará en el Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, están invitados los presidentes de la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, Carlos Mazón, Emiliano García-Page y Juanma Moreno, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL.

Asistirán también las principales autoridades del Estado y los familiares de las víctimas mortales de la dana, que serán los protagonistas del homenaje, al que se accederá por medio de invitación personal.

El funeral, además, reservará "solo un papel relevante" para la Casa Real y los familiares. Así lo ha asegurado este viernes la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Rosa Álvarez.

El rey Felipe VI y la reina Letizia consuelan a los familiares de las víctimas de la dana, imagen de archivo. Efe / Kai Försterling

Sobre los detalles del acto, se realizará en un recinto cerrado, en el Museo Príncipe Felipe. Según ha recalcado Rosa Álvarez, "habrá cuatro familiares por víctima" y el "resto" de pormenores lo confirmará el Gobierno en los próximos días.

Por otro lado, la presidenta de esta entidad ha insistido en el rechazo a que Mazón acuda y ha pedido que se le traslade que no les salude.

"Para nosotros es muy doloroso saber que, doce meses después, la persona que fue el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares vaya a estar ahí", ha señalado.

Álvarez ha mantenido este viernes reuniones en Torrent (Valencia), junto a los representantes de las otras dos organizaciones mayoritarias de víctimas (Asociación Víctimas de la Dana y la Asociación Damnificados Dana Horta Sud), con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

Al término de estos encuentros, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O ha subrayado que "no ha habido ninguna novedad" respecto al funeral que se oficiará en memoria de los fallecidos.

Después, ha reiterado que para los familiares integrados en esta asociación es "doloroso" que Mazón acuda, al igual que la vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, y "todo" el Consell.

"Porque por protocolo es así, pero podrían tener la deferencia de no acudir. Pueden estar, pero nadie les obliga a estar", ha dicho.

Familiares de víctimas

"Lo único que tenemos detrás es muchísimo dolor, muchísima rabia porque todas las muertes eran evitables. Y cada día con esos vídeos, con esos audios, con esos autos que está haciendo la jueza queda más patente. Y es lo único que tenemos", ha lamentado.

Preguntada por si se ha puesto sobre la mesa la distribución y el papel de los representantes institucionales en la ceremonia, Álvarez ha explicado que "lo único" que han pedido es que le trasladen a Carlos Mazón que no vaya a saludar, "que por lo menos tenga esa deferencia".

En este sentido, ha manifestado que la distribución es "exactamente protocolaria". "El único papel relevante será de Casa Real y luego, los familiares", ha destacado Álvarez.

Los presidentes de las principales asociaciones de víctimas y afectados, Christian Lesaec, Rosa Álvarez y Mariló Gradolí. Efe / Kai Försterling

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, y el de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud, Christian Lesaec, han remarcado que el "protagonismo" del funeral de Estado tiene que ser para los familiares de las víctimas mortales y, de hecho, ellos no estarán presentes.

"Las asociaciones de víctimas somos muy respetuosas con el funeral de Estado y con lo que necesitan las familias y, por tanto, no estaremos", han manifestado, y han aclarado que "sí" estarán presentes los familiares de víctimas mortales.

"La sociedad civil organizada pensamos que no tenemos que asistir", ha aseverado Gradolí.