Una acusación popular pide el audio de un nuevo vídeo de la dana, colgado sin sonido en las redes de la exconsellera Pradas

Salomé Pradas junto a Emilio Argüeso y Jorge Suárez en la mañana de la dana. EE

Un nuevo vídeo inédito de la dana podría resultar relevante para la causa que investiga la gestión de la tragedia del 29 de octubre. Así lo considera la asociación Acció Cultural del País Valencià, representada por el abogado Manolo Mata.

Esta acusación popular ha pedido a la jueza que requiera el audio de un vídeo colgado sin sonido en las redes sociales de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas.

Se trata de un vídeo publicado en el perfil de Pradas de la red social Instagram el mismo 29 de octubre. En él, la entonces consellera de Emergencias pidió "mucha precaución a los vecinos por donde discurren el río Magro y el barranco del Poyo".

"Hemos decretado la emergencia hidrológica en esas zonas. Nivel 2 de emergencia en Requena/Utiel. Hemos solicitado la colaboración de la UME", apuntó en el texto del vídeo.

Así, también detalló los movimientos de la conselleria: "Seguimiento desde el centro de emergencias de La Eliana, nos desplazamos a la Ribera y coordinación con todos los servicios de emergencias".

En cuanto a las imágenes mostradas sobre el seguimiento de la dana, aparece la exconsellera llegando al Cecopi y conversaciones con los técnicos, entre otros.

Ahora, casi un año después, esta acusación popular quiere que el vídeo se incorpore a la causa de la dana. "Si se observa detenidamente la grabación, se constata que hay tomas que no coinciden con ninguno de los vídeos conocidos hasta ahora", apunta.

Detalla, por ejemplo, que el reloj "marca las 12.46 horas", y también que hay "tomas del Jorge Suárez (subdirector general de Emergencias) desde otros ángulos".

Además, indica que el vídeo muestra "conversaciones de Pradas con los técnicos del 112 en otros momentos" diferentes a los conocidos hasta ahora.

Esta grabación, señala Acció Cultural, pudo haber sido realizada por el operador de ENDIVEA, pero también por un asesor de la consellera, Marco Presa. Esto, explica, lo intuyen dado que el vídeo "parece haberse realizado en vertical".

El vídeo continúa publicado en la red social, y la acusación popular pide su requerimiento "a fin de acceder a los brutos, con sonido, de los clips que sirvieron para la edición".

Este vídeo se suma a otros que se han ido incorporando al procedimiento tras las solicitudes de la jueza a la Generalitat y que hasta la fecha habían permanecido ocultos.

En uno de los últimos se comprueba que la exconsellera Salomé Pradas fue informada del riesgo en el barranco del Poyo a las 12.38 y que le comunicaron que habían enviado a bomberos forestales para vigilarlo.