Mazón matiza que el nombre de Ernest Lluch, víctima de ETA, se borra de un complejo sanitario pero sigue en una de sus áreas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves en la sesión de control de Les Corts que el nombre de Ernest Lluch, exministro socialista y víctima de ETA, bautizará el centro de especialidades de Campanar.

El pasado martes el PSOE denunció que el Gobierno valenciano había eliminado el nombre del exministro de Sanidad socialista y víctima de ETA del complejo sanitario, cuya creación fue anunciada por Ximo Puig en 2019 como "Complejo Sanitario Campanar - Ernest Lluch". Las obras comenzaron con la demolición del antiguo Hospital La Fe a finales de 2023.

Y lo cierto es que, ahoram en realidad, el nombre de Lluch desaparecerá del complejo. Pero el PP ha decidido mantenerlo en uno de los centros que lo integrarán: en el de especialidades. De esta manera, el hospital pasará a llamarse Complejo Sanitario Campanar y tendrá un centro de salud (Centro de Salud Campanar), además del Centro de Especialidades Ernest Lluch.

La decisión de retirar el nombre al complejo sanitario para delegarlo en uno de los dos centros que lo forman ha sido criticada por el portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, que la ha tildado de "miserable".

Asimismo ha reprochado que en el pasado Debate de Política General Mazón dijera que querían incluir el terrorismo de ETA en la asignatura de Historia de España y, sin embargo, excluya ahora "la memoria de las víctimas" e "insulte a Ernest Lluch". "Sois miserables", ha zanjado el síndic.

"Me habla de Ernest Lluch. ¿Quién ha insultado a Ernest Lluch? Porque el centro de especialidades Ernest Lluch va a seguir siendo el centro de Ernest Lluch", le ha respondido Mazón durante la sesión de control.

"Lo que hemos hecho, por la memoria de Ernest Lluch y la mejor gestión sanitaria, es, sobre la base del centro de especialidades Ernest Lluch, poner en marcha un gran hospital en Campanar con 500 camas y 500 millones de euros que ustedes no hicieron. Esa es la memoria de Ernest Lluch", ha aclarado.

Pero lo cierto es que su nombre no estaba pensado en origen para el centro de especialidades, sino para el propio hospital.