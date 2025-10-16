Las conversaciones sobre la movilización de los bomberos en el barranco del Poyo el día de la dana: "Los enviamos para allá"

La Guardia Civil ha presentado un informe ampliatorio al juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja en el que figuran varias conversaciones relativas a la movilización de los bomberos forestales para vigilar el barranco del Poyo en la mañana de la dana.

Las llamadas se producen entre un técnico de Emergencias y los bomberos forestales, que fueron movilizados a las 12:38. Cabe recordar que, posteriormente, y antes de las 15:00 horas, fueron retirados en lo que supuso una de las decisiones de más difícil explicación de aquella jornada.

Primera conversación de las 12:21. EE

En la primera conversación, el técnico de Emergencias llama desde l'Eliana a la central de bomberos a las 12:21 de 29 de octubre. Comunica que les han entrado avisos de la zona de río Magro y de la rambla del Poyo, por lo que solicita desplazar efectivos hasta allí para vigilar.

Su interlocutor le comenta que eso lo tiene que hablar con el coordinador, por lo que realiza una nueva llamada para ponerse en contacto con el Sargento Coordinador.

Eran las 12:23 y le traslada la situación de emergencia en el río Magro y en la rambla del Poyo. "Torrente, Paiporta y demás", le dice. "Nos están consultando si se podían movilizar bomberos forestales a hacer unas rondas o controlar la zona al lugar", le comenta.

Segunda conversación de las 12.23. EE

"¿Para qué?", le responde el coordinador de los bomberos. "Pues para ver cómo va la evolución del paso del agua y demás", le aclara el técnico.

"No sé, si queréis que salgan ellos y echen un vistazo es cosa vuestra, no sé. A ver, no lo sé, si es por tema estadística y tal, por justificar un poco el trabajo que puedan tener ellos, pues no sé, lo que queráis", le replica el coordinador de bomberos.

"Me han comentado que os lo dijera para ver si era viable hacer las salidas en estos puntos y claro...", le insiste el técnico de Emergencias. A lo que finalmente el coordinador de bomberos se apunta los puntos y le comunica: "Vale, les movilizamos".

Tercera conversación de las 12.39. EE

A las 12.39 se vuelve a producir otra llamada entre el técnico y el primer operador de bomberos que le atendió en la central.

"Era por el tema de la alerta hidrológica que se ha declarado en estas zonas", le dice en referencia a la alerta hidrológica del barranco de Poyo de las 12:20.

"Sí luego he hablado con una compañera tuya, que le he llamado yo y se lo he dicho, que nos hagáis entrar las cartas y enviamos a bomberos forestales para allá", le responde el operador.

Más adelante, el operador le pregunta: "Esto es el plan Especial de Inundaciones, ¿no? O es de PPE". "No, no éste es el de inundaciones, de lluvia", le señala el técnico de Emergencias.

"Lo que pasa es que se mezclan un poco, porque todo lo que son tormentas y fenómenos costeros pueden venir también, aunque fenómenos costeros no nos afecta, pero podría venir por el Plan Territorial", le añade.

"Entonces voy a poner la nota de la conversación que hemos tenido que iban bomberos forestales a ambas zonas", agrega.

"Lo que sea las movilizaciones o lo que sea lo ponéis ahí y así estamos todos al corriente", le sugiere el operador de bomberos.