RedMoon (29), el cantante que soñaba con ir a Eurovisión, denuncia que han descalificado su canción por ser "de derechas"

RedMoon (29), el cantante valenciano que había presentado su canción para el Benidorm Fest 2026. EE

Se llama Carlos Cuesta, aunque es conocido por su nombre artístico RedMoon. Con 29 años, había decidido dar un giro a su carrera como cantante: ser el candidato para representar a España en Eurovisión.

Desde hace tres años, la canción que sonará en toda Europa se decide en el Benidorm Fest, un concurso organizado por Radiotelevisión Española (RTVE), en colaboración con la Generalitat Valenciana.

Sin embargo, la propuesta de RedMoon, que considera "una carta de amor al país", no ha sido preseleccionada. El joven denuncia que ha sido directamente descalificada por ser "de derechas".

Con el lanzamiento de su nuevo single Bienvenidos a España, "vibrante, enérgico y cargado de orgullo", invita a recorrer cada rincón del país, "celebrando fiestas, tradiciones, gastronomía y el espíritu alegre que definen a España".

Así es como pretendía conquistar al público y al jurado en el Benidorm Fest, pero este 2025 ya no será posible.

El propio RedMoon cuenta a EL ESPAÑOL que la persona encargada de decidir el contenido del concurso les ha tumbado el tema: "Nos han dicho que no va a pasar los filtros porque no es una canción que represente a nuestro país".

"Es injusto. Qué mejor representación que hablar de las cosas maravillosas que tenemos en nuestro país. Ni a TVE le ha dado tiempo de valorar la propuesta", expresa, indignado.

A pesar de la polémica con la organización, se siente respaldado. En sus redes sociales abundan mensajes de apoyo: "¿Es ilegal amar a tu país? Merecía estar en el Benidorm Fest"; "Pues a mí me parece un temazo, lástima que haya tanta gente en España odiando al mejor país del mundo", opina otro usuario.

Propuesta rechazada

​"Bienvenidos a España es mucho más que una canción: se trata de un viaje sonoro que rinde homenaje a la cultura española, fusiona el pop/rock con tintes de pop/punk que recuerdan a artistas como Pignoise, Dani Martín, Despistaos, Funzo, Hens o Enol", explica en un comunicado.

El estribillo, potente y pegadizo, está repleto de referencias "a lo mejor de nuestra tierra", y busca que se convierta en un himno "para quienes sienten orgullo de ser españoles", con un mensaje claro: "España, lo mejor de Europa tenemos que ofrecer".

RedMoon presenta su canción al Benidorm Fest 2026. EE

"Quería crear una canción que nos hiciera vibrar, que reflejara todo lo bueno que tiene España: desde nuestras playas hasta nuestros pueblos, desde una tapa con amigos hasta las ferias más coloridas. Esta canción es para todos los que aman España, los de aquí y los que vienen a descubrirla", afirma RedMoon.

Uno de los versos, en homenaje a la tierra valenciana, reza lo siguiente: "España tiene esa esencia, igual que la paella de Valencia; pero no olvides lo importante, que la mejor fiesta está en Benidorm y Alicante".

Mientras que el estibillo dice: "Bienvenidos a España, welcome to Spain. De Madrid al cielo y a las Canarias también. Lo mejor de Europa tenemos que ofrecer. (Olé!). No te lo puedes perder".

En ediciones anteriores, las canciones Esa Diva, interpretada por Melody; Zorra, por Nebulossa; Eaea, de Blanca Paloma y SloMo, cantada por Chanel, han llegado a Eurovisión.

La de 2026 aún está por decidir. En total, son 18 los artistas que finalmente han sido seleccionados. El certamen se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero, con dos semifinales y una gran final que conmemorará su quinto aniversario.