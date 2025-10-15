Emergencias pidió a los bomberos más vigilancia en el Poyo: "Sería interesante que se acercasen a Paiporta"

Un audio aportado recientemente a la causa de la dana revela una conversación entre una técnico del Centro de Coordinación de Emergencias y los bomberos la mañana de la tragedia.

-Bomberos

-Hola. Eh... te llamo desde el caso de requerimiento de bomberos forestales.

-Sí, dime.

-Habéis movilizado unos bomberos forestales para vigilar rambla del Poyo y el río Magro. Vale, pues sería interesante si puede ser que los que se movilizan a la rambla del Poyo...

-No.

-¿No qué?

-¿Qué? Perdona, eh... repíteme más alto porque no te oigo, por favor.

-Vale. Que sería interesante que los bomberos forestales movilizados a la vigilancia de la Rambla del Poyo si pudiesen que se acercasen a ver la escala que hay en Paiporta también.

-Vale. Veremos a ver qué se puede hacer, ¿vale?

-Vale. Pues muchas gracias. Hasta luego.

Este audio se une a otros documentos que han llegado al juzgado de Catarroja en las últimas semanas. En algunos de los últimos vídeos en manos de la magistrada se encuentra uno que muestra que la Generalitat mandó a los bomberos a vigilar el Poyo a las 12:38.

"Hemos emitido alerta hidrológica en el río Magro y en la rambla del Poyo. Hemos informado a los ayuntamientos", le comentaba Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, a Salomé Pradas, consellera de Interior.

Esta última evidenciaba un desconocimiento del protocolo cuando esto ocurre, pues le preguntaba: "Con esta alerta, a nivel de emergencia, ¿hemos mandado algún medio especial allí o simplemente es la alerta?".

"Bomberos forestales para darle el seguimiento que forma parte en esa zonas. Más que nada un seguimiento visual. Aquí lo importante es que nos informen si hay alguna variación", le respondía Suárez.

Con esta parte del vídeo se evidenciaba algo ya conocido, aunque ahora reconocido por la Generalitat: que la vigilancia de los barrancos sobre el terreno le correspondía al Gobierno autonómico.

A los bomberos los enviaron a la zona del Magro y del barranco del Poyo, en la escala de Ribarroja, según han declarado algunos de ellos en el juzgado.

Uno de los jefes de estos efectivos aseguró que aquel día no les dieron indicaciones concretas y que en las zonas en las que midieron no subía el agua, sino que incluso bajaba.

Hora y media después del envío solicitaron instrucciones y les dijeron que se retiraran a la base porque "se entendió que el trabajo estaba hecho". Se marcharon sobre las 14:40.