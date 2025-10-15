La Comisión de la dana en el Congreso citará a 127 personas: Mazón y Feijóo comparecerán al principio y Sánchez, al final

El PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios (ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Compromís) han acordado el plan sobre el que trabajará la comisión del Congreso encargada de investigar la gestión de la dana del 29 de octubre.

Esta comisión contempla 126 solicitudes de documentación y vídeos del día de autos, y una lista de un total de 127 comparecencias que se encargará de cerrar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá después de las víctimas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, será el compareciente número 19 de 127.

La Mesa de la comisión que preside la socialista Carmen Martínez Ramírez ha convocado para el próximo martes una reunión de la comisión que será la que apruebe formalmente ese plan.

Justo después se fijará la fecha de las primeras comparecencias, aunque no arrancarán hasta noviembre, una vez que se celebre el funeral de Estado coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe.

El plan se divide en tres fases, una primera analizará los aspectos relativos a la prevención, la segunda se centrará en la gestión de la emergencia y la tercera, en la respuesta posterior y la atención a las víctimas.

En principio, la comisión contará con un año para analizar el asunto y redactar sus conclusiones, aunque este plazo podrá ampliarse.

Víctimas

Las primeras en comparecer serán las víctimas, el listado incluye a un total de 13, y justo después será el turno del presidente de la Generalitat y de su exconsellera de Interior Salomé Pradas.

También se prevé citar a los jefes de Gabinete de ambos, a la periodista Maribel Vilaplana, con quien Mazón comió el día de la tragedia en el restaurante 'El Ventorro', y al presidente del PP, que figura como el compareciente número 19.

Entre los futuros comparecientes aparecen también el jefe de escoltas de Mazón, y los dos que prestaron servicio aquel día, el responsable de 'El Ventorro', distintos cargos de la Generalitat (incluidos Emilio Argüeso, exsecretario autonómico, y otros responsables de este área) y representantes de los Bomberos de la Diputación de Valencia, de la Jefatura de Tráfico de la provincia y de la unidad de Policía adscrita a la Generalitat, entre otros.

En este bloque se planea también citar a la exvicepresidenta y exministra de Transición Ecológica y ahora comisaria europea, Teresa Ribera; a la delegada del Gobierno en la Comunitat y dirigente del PSOE, Pilar Bernabé; y a su homóloga en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, la otra comunidad más afectada por la riada.

Autoridades

Asimismo, la comisión interrogará a otros miembros del Gobierno de la Generalitat como su vicepresidenta Susana Camarero y los consellers de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; Educación, José Antonio Rovira; Agricultura, Miguel Barrachina, y Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y las extitulares de Justicia e Innovación, Salomé Pradas y Nuria Montes.

En esta primera fase se escuchará también a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, otros representantes institucionales de municipios afectados, de centros de servicios sociales, de asociaciones de vecinos, del movimiento Regularización Ya y de afectados de Alzheimer.

Entre los responsables de organismos dependientes del Gobierno Central se llamará también a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones; la directora de la Guardia Civil, Mercedes Fernández; el de la Policía, Francisco Pardo; el Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos Izquierdo; el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

Además del presidente de la patronal y los principales sindicatos valencianos y del vicerrector de la Universitat de València (UV) se contempla recabar el testimonio del exdirector general de la televisión autonómica À Punt Alfred Costa y del exjefe de Informativos Iván Esteve.

Se quiere citar también a dos gestores de llamadas del 112, a funcionarios que estuvieron aquella tarde en el Palau de la Generalitat, a los trabajadores tanto de Envidea Multimedia como de À Punt que realizaron aquel día grabaciones en el Cecopi y a todas las personas "integrantes y asistentes" de este centro desde el 29 de octubre hasta su disolución.

Más comparecientes

Para la segunda fase se prevén otros 13 comparecientes, entre los que, además de Sánchez figuran las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Sara Aagesen, y los ministros de Agricultura, Luis Planas; Transportes, Óscar Puente; Política Territorial, Ángel Víctor Torres; Sanidad, Mónica García, y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. También figuran en el listado los secretarios de Estado de Política Territorial, Economía e Industria, y la comisionada para la dana, Zulima Pérez.

Para este bloque se prevé también contar con el presidente de Tragsa, Jesús Casas, y otros dos directivos de la empresa pública; representantes sindicales valencianos; los consellers de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, e Innovación, Marian Cano, y el militar retirado Francisco Gan Pampols, al que Mazón nombró vicepresidente y conseller para la Reconstrucción quien ha decidido dejar la política a principios de noviembre.

La lista la cierra Pedro Sánchez, quien según el calendario acudiría a la comisión justo después de varios expertos en ingeniería ambiental y geografía, ya cerca del verano de 2026.