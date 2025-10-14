El PP pide la comparecencia de José Ángel Núñez (Aemet) en Les Corts ante los "fallos" en los avisos durante la dana Alice

La dana Alice que golpeó la Comunitat Valenciana en la pasada semana provocó una sucesión de diferentes alertas rojas, naranjas y amarillas desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante todo el fin de semana.

Tras el paso del temporal, el PP ha solicitado la comparecencia del jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, en la comisión de Medio Ambiente de Les Corts para dar cuenta de "las predicciones y avisos dados durante las últimas alertas rojas" por el temporal.

A su juicio, consideran que Núñez debe comparecer en la comisión para dar cuenta de "por qué se están produciendo tantos errores y qué soluciones van a adoptar" en la comunicación de las alertas y las previsiones meteorológicas.

A través de un comunicado, el síndic 'popular', Juanfran Pérez Llorca, ha indicado que la intención de su formación es saber por qué Aemet "está fallando en la anticipación, avisando de un nivel rojo en el momento en que está ocurriendo, sin permitir capacidad de reacción a las distintas administraciones al no disponer de ningún margen de maniobra ni información previa".

Este mismo lunes, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) activó la alerta roja por lluvias en el litoral sur de Valencia después de que Aemet elevara el aviso a nivel extremo.

En rueda de prensa, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, señaló que el aviso rojo de Aemet "en esta ocasión no es de anticipación", sino que es "por observación". "No es de ahora avisando de un nivel rojo dentro de unas horas, sino que es de ahora para ahora", sostuvo.

Esta situación, ha advertido Pérez Llorca este martes, "está produciendo sorpresa, desconcierto e inseguridad, además de restar nivel de credibilidad" a la agencia estatal, "el organismo que controla el sistema de predicción del tiempo".

"Si falla, es imposible que se puedan adoptar medidas, enviar avisos o alertas. Ha de ser un sistema de prevención, no de confusión como está ocurriendo en la Comunitat Valenciana", ha manifestado.

Además, ha señalado que las "lluvias más fuertes han ocurrido justo cuando en algunos municipios se había pasado de alerta naranja a alerta amarilla".

"Lo de Aemet con la lluvia de estos días no es predicción, sino observación, y ese no debería ser su papel", ha asegurado el dirigente 'popular', que ha considerado "evidente que no son infalibles en sus predicciones".

"El Gobierno niega los errores"

En este punto, ha cargado contra el Gobierno de España y particularmente contra el líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "colonizar las instituciones" como Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o Red Eléctrica.

"Son todos organismos dependientes del Gobierno. El 'sanchismo' no distingue entre Gobierno y Estado. Son agencias de tipo técnico y es preocupante que tomen una deriva peligrosa y no cumplan con su finalidad", ha denunciado el síndic del PP.

Además, ha incidido en que José Ángel Núñez "es aquel que se dedicó a grabar sin consentimiento el audio de parte de la reunión del Cecopi el 29O en lugar de estar a lo que le correspondía". Por todo ello, ha exigido que la gestión de Aemet "se base en la ciencia para evitar desgracias".

"Y no es cuestión de negacionismo climático, porque el único negacionista que hay aquí es el Gobierno de Sánchez, que niega los errores de Aemet y del resto de agencias para sacudirse responsabilidades", ha zanjado.