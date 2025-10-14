El Gobierno valenciano quita el nombre de Ernest Lluch de un centro sanitario y el PSOE estalla: "Es una víctima de ETA"

El Gobierno valenciano ha eliminado el nombre de Ernest Lluch, exministro socialista de Sanidad y víctima de ETA, del nuevo Complejo Sanitario de Campanar instalado donde se encontraba el Hospital La Fe. Una decisión que ha provocado la reacción de la oposición ante lo que consideran un acto de "miseria moral sin precedentes".

Así lo ha asegurado en rueda de prensa Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, quien ha denunciado que el PP sea "capaz" de llevar a cabo este "acto de miseria moral sin precedentes, sin importarles que fuera el padre del sistema público de salud ni que sea una víctima de ETA, ellos que tanto las utilizan habitualmente".

La retirada del nombre del histórico político ha provocado la reacción en tromba de la formación socialista, que incluso ha anunciado que llevará a Les Corts Valencianes, ayuntamientos y diputaciones iniciativas "en defensa de la memoria" de Ernest Lluch.

La propia secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha comunicado el anuncio en redes sociales. "Es indignante que el PP trate de borrar por sectarismo el recuerdo del padre de la sanidad universal cuando se cumplen 25 años de su asesinato a manos de ETA", ha señalado Morant en X.

Los socialistas han presentado en Les Corts una proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia para instar al Consell a renombrar el Complejo Sanitario del barrio de Campanar, en Valencia, como complejo Ernest Lluch.

También incluyen renombrar el centro de salud del barrio de Travalón en Elche como Centro de Salud Travalón-Ernest Lluch.

Asimismo, en la iniciativa, consultada por EL ESPAÑOL, proponen que la Generalitat celebre actos de conmemoración del 25 aniversario del asesinato a manos de la banda terrorista ETA del exministro socialista, "en busca de la concordia, la memoria y en homenaje a todas las víctimas del terrorismo".

También plantean trasladar estos acuerdos a los plenos de los ayuntamientos de Valencia y Elche, "invitando a ambas corporaciones a adherirse al reconocimiento institucional de Ernest Lluch", y dar cuenta a Les Corts del grado de cumplimiento de la presente propuesta de resolución en el plazo máximo de tres meses desde su aprobación.

En la iniciativa, registrada por los diputados Rafael Simó, Ramón Abad y José Muñoz, los socialistas destacan los "muchos hitos" de Ernest Lluch como docente y político que han sido "reconocidos por toda la sociedad, principalmente en el ámbito político".

El "más aclamado", resaltan, fue el "decisivo impulso y aprobación de la reforma sanitaria y la construcción del Estado del bienestar que actualmente conocemos", en su mandato como ministro de Sanidad en el primer gobierno de Felipe González entre 1982 y 1986.

También valoran que Lluch dejó "parte de su legado" en la Comunitat Valenciana como catedrático de la Universitat de València y, años antes, al formar parte de 'Els Deu d'Alaquàs', un grupo de jóvenes "luchadores por la democracia en el tardofranquismo y la transición" que "encabezaron la lucha antifranquista".

Ernest Lluch

Además, reivindican que, tras su paso por la política, dejó "una importante herencia cultural y humanística para las generaciones venideras" y que continuó "con dos de sus grandes pasiones, la docencia y la comunicación".

Confusiones

Ante la polémica generada por la retirada del nombre del exministro socialista, la Generalitat Valenciana ha defendido la decisión. Sostiene que es preferible que los nombres de centros sanitarios solo remitan a las calles, barrios o municipios, para que los ciudadanos no se confundan.

Sin embargo, hay otros espacios públicos que tienen nombres en honor a otras figuras valencianas relevantes como la estación de Facultats en Metrovalencia, que tiene también el nombre de Manuel Broseta, también asesinado por ETA.

"Es de una miseria moral absoluta y dicen que es para que no haya confusión", ha criticado al respecto el portavoz socialista, criticando el argumento ofrecido por la Generalitat Valenciana.

"No, no se equivoquen, en la Comunidad Valenciana ya no hay ninguna confusión, ya solo hay un clamor, que es 'Mazón dimisión'. Y no hay otro", ha zanjado Patxi López.

Ernest Lluch

Ernest Lluch fue en una figura clave de la vida intelectual y política española durante la segunda mitad del siglo XX.

Durante la Transición, Lluch se incorporó al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y entre 1982 y 1986 ocupó el cargo de ministro de Sanidad y Consumo en el primer gobierno de Felipe González.

Desde esa posición impulsó la creación del Sistema Nacional de Salud, una de sus mayores contribuciones, que garantizó el acceso universal y gratuito a la atención médica para todos los ciudadanos.

Tras dejar la política activa, Ernest Lluch regresó al ámbito académico, donde continuó su labor como profesor e investigador. El 21 de noviembre del 2000, Ernest Lluch fue asesinado por la organización terrorista ETA en Barcelona. Su muerte provocó una profunda conmoción en toda España y se convirtió en símbolo de la lucha contra la banda terrorista.