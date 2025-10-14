Un catedrático de la UPV señala que la ley de la Huerta "dificultó" las obras que habrían reducido el impacto de la dana

Félix Ramón Francés, catedrático de la UPV, en su comparecencia de este martes en la comisión. José Cuéllar / Corts

La segunda sesión de comparecencias en la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes ha contado este martes con Félix Ramón Francés García, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Mientras el PP y Vox se han centrado en preguntarle sobre las obras pendientes, la ley de la Huerta o la falta de información de la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) el día de la dana, el PSPV y Compomís le han cuestionado sobre las competencias y responsabilidad de la Generalitat.

Francés ha admitido que la ley de la Huerta desincentivaba, ponía obstáculos o dificultaba las obras hidráulicas pendientes por parte del Gobierno central desde 2012 que habrían minimizado el impacto de la dana.

El catedrático ha hecho hincapié, no solo en esta norma, sino en la reducción de la inversión en infraestructuras por parte de los sucesivos Ejecutivos del PP y del PSOE.

"Estoy seguro de que la ley de la Huerta introducía dificultades y en la toma de decisiones pudo haber influido", ha afirmado.

En cuanto a la gestión de la emergencia, Francés ha repartido responsabilidades, de manera implícita, entre la Generalitat y la CHJ.

Para él, la competencia general en barrancos como el del Poyo -aquel que causó la mayor parte de las muertes- es de la CHJ, pero en caso de emergencias es compartida entre la Generalitat y el organismo estatal.

El Gobierno autonómico, ha remarcado, era el encargado de vigilar con el envío de bomberos y la CHJ con el control de los sensores y el asesoramiento en el Cecopi.

"Información y formación"

En opinión de Francés, las víctimas las habrían reducido "la información y la formación". "La gestión de la información fue claramente mejorable" por parte de la Generalitat a la hora de tomar decisiones, ha comentado.

Al respecto, ha apuntado que en septiembre de 2024 "empezó un contrato de actualización de un sistema de gestión de información que, por supuesto, en octubre no estaba operativo", y la CHJ "estaba detrás de tener un sistema de predicción hidrológico como tiene hace mucho tiempo el Ebro".

El experto ha defendido que las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) fueron "adecuadas" y "por eso cambió a rojo la alerta", pero ha considerado necesario "mejorar" los modelos.

Así, ha reclamado un cuarto nivel de umbrales de previsión por encima de los 180 ml por la gran cantidad de lluvia que caen en las danas en la Comunitat. En este sentido, ha mencionado los más de 700 ml que llovieron en Turís el 29 de octubre.

"Todo el mundo ha hecho más o menos bien las cosas y todo el mundo ha cometido errores el día 29 o el 28 y errores anteriores que conducen a los errores del día 29", ha indicado.

La mejora de la actuación del día de la dana, ha considerado, se hubiera conseguido con "una mejor predicción con una incertidumbre asociada, teniendo modelos de predicción y una buena transmisión de la información en general que llegue al Cecopi e internamente en el Cecopi".

También, ha indicado, con los planes de emergencia municipales, "que sirven para salvar vidas", pero que, en este momento, ha lamentado, son "bastante tristes".

Respecto a la situación del barranco del Poyo aquel día, ha señalado que "había lluvia, pero no de la magnitud que realmente ocurrió", y que Aemet "acierta la localización y que iban a ser magnitudes importantes, pero no de la magnitud".

Por lo tanto, cree que la agencia estatal "a lo mejor tiene que transmitir su incertidumbre de las peticiones, incluyendo, por ejemplo, un nivel más de alerta".

"Desde luego, creo que en la Comunitat Valenciana hace falta un nivel más, porque no es lo mismo 180 mm, que es a partir del cual es la alerta roja, que 300, ya no digo ya 600", ha expuesto el experto.

Así, ha afirmado que "más adelante" del día 29 de octubre, "a mediodía", Aemet "ya se equivoca más en esa predicción". Por este motivo, ve necesario que la agencia "tiene que hacer un esfuerzo en mejorar su predicción" y sus modelos.

El proyecto "en el cajón"

El catedrático ha indicado que las infraestructuras diseñadas en 2006 han de actualizarse y que la CHJ "anda en ello". "Lo que el Gobierno ha lanzado ahora es el proyecto que tenían en el cajón, por lo que sea, que es el tramo final de La Saleta", ha apuntado.

En lo que no está "muy de acuerdo", ha indicado, es en el túnel que rodea a Aldaia porque "conducir un encauzamiento en túnel tiene que estar muy justificado".

Antes del inicio de la sesión, Compromís ha denunciado que alguno de los comparecientes que el PP y Vox incluyeron en su plan de trabajo de la comisión tienen vínculos con la segunda formación. Concretamente, uno de ellos fue candidato en Benicàssim.

Igualmente, han asegurado que determinados intervinientes "tienen intereses económicos".