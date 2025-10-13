Más de 360 parados rechazan contratos de hasta 1.800 euros mensuales del plan de empleo del Ayuntamiento de Valencia

El 5 de septiembre de 2025, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia aprobó la segunda fase del Plan Municipal de Empleo 2025, una iniciativa laboral que busca contratar personas desempleadas para distintos servicios municipales durante un periodo de doce meses.

Este 6 de octubre, el Cap i Casal hizo público el listado provisional de personas admitidas y excluidas, en el cual llama especialmente la atención que de los 488 desempleados remitidos por el Labora para las diferentes ofertas, tan solo 120 personas se han presentado al puesto de trabajo.

EL ESPAÑOL ha consultado la lista publicada por el Consistorio en el portal público de empleo, donde recoge los puestos de trabajo, los requisitos para ser admitidos y las razones por las que las candidaturas no han sido procesadas.

En esta segunda fase del Plan Municipal de Empleo, se ofertaban 84 plazas para trabajar en el Ayuntamiento de Valencia, para las que se remitieron 488 parados. De todas ellas, 368 personas no se han presentado, mientras que 18 han sido descartadas por no cumplir con el perfil requerido.

Tan solo ocho personas han rellenado el formulario de renuncia a la oferta de empleo tras presentar la candidatura. Es decir, el 75% de los candidatos contactados para presentarse al puesto de trabajo no se han presentado y tan solo el 25% ha aplicado a alguno de los empleos ofertados.

En total, de las 84 ofertas, se formalizarán un total de 57 contratos de 12 meses para trabajar en el Ayuntamiento de Valencia, lo que dejará más de un 30% de los puestos vacantes.

Resalta especialmente llamativo que hayan quedado empleos sin ocupar cuando se trata de la segunda fase de este plan de empleo.

El Consistorio se vio obligado a ampliar la fase de presentación de candidaturas y, por ende, la de contratación después de que en la primera fase del mes de marzo no se lograran cubrir las 247 plazas disponibles.

En esta segunda fase, el Ayuntamiento ha decidido eliminar el requisito que obligaba a los candidatos a estar inscritos como demandantes de empleo en la agencia local.

Es por ello que los perfiles han sido seleccionados directamente de las bolsas de empleo gestionadas por los Espai Labora de la Generalitat Valenciana.

Además, con el objetivo de poder cubrir el mayor número de plazas, también se eliminó la exigencia de experiencia previa en algunos de los puestos. Sin embargo, ni rebajando las exigencias para acceder a los empleos se han cubierto todas las vacantes.

Ofertas de empleo

Entre los perfiles ofertados figuran tanto titulados universitarios (arquitectos, periodistas, ingenieros, técnicos en comunicación audiovisual) como puestos más básicos (albañiles, jardineros, mozos de almacén, limpieza, pintores).

Los contratos tienen una duración de doce meses a jornada completa, comenzarían el 1 de diciembre de 2025 y finalizarían el 30 de noviembre de 2026.

Entre los perfiles que se ofertan figuran titulados universitarios como arquitectos, periodistas, ingenieros de organización industrial, trabajadores sociales o técnicos en comunicación audiovisual, así como titulados de formación profesional en prevención de riesgos laborales, paisajismo o delineación.

También se incluyen plazas de auxiliares de apoyo administrativo con bachillerato o equivalente y oficios como albañiles, carpinteros, jardineros, pintores, conductores, mozos de almacén y personal de limpieza

En concreto, en el apartado de oficios es donde se encuentra el mayor número de vacantes: 25 de las 27.

Han quedado desiertos 10 puestos de mozos de almacén, a los que no se presentó ninguno de los 56 candidatos llamados por Labora, cuatro plazas de peones de pintura, seis de peones de limpieza, cuatro de peones de jardinería y un puesto de peón de albañil.

Pero, si algo llama la atención es la falta de presentación de candidaturas pese a ser remitidos desde Labora. En concreto, no se han presentado 31 candidatos a oficial de primera jardinería y 20 a oficial de primera albañilería.

Por otro lado, no han remitido documentación seis candidatos a peón de albañilería, 42 a peón de jardinería, 68 a peón de limpieza, 84 a peón de pintura y 56 a mozo de almacén. Las retribuciones salariales se encuentran entre los 1.300 y los 1.800 euros mensuales para estos oficios.

Requisitos sin cumplir

Las causas de no aceptación o exclusión de candidaturas han sido diversas: no estar inscrito en Labora a la fecha de aprobación del plan, tener el DNI caducado, no estar empadronado en Valencia, no haber pagado la tasa para tener el título en ciclos formativos superiores, o no poseer la ESO para optar a ciertos oficios.

Incluso hay personas que quedaron excluidas por no cumplir esos requisitos que se presentaron en el lugar de una persona que sí que había sido seleccionada por Labora, con otro nombre y otra identidad.