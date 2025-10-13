Emergencias activa la alerta roja por lluvias para este lunes en el litoral sur de Valencia y envía un mensaje ES-Alert

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE) ha activado la alerta roja por lluvias para este lunes en el litoral sur de Valencia y ha enviado un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso hasta el máximo, y ha advertido de la posibilidad de que se produzcan tormentas de intensidad torrencial en la zona entre la Safor y la Valldigna.

Según ha informado el organismo estatal sobre las 12.45 horas de este lunes en la red social X, el peligro es "extremo" para la jornada en esta zona.

Según precisa Aemet, la intensidad de la tormenta durante la mañana es torrencial en toda la comarca de La Safor, desde la Valldigna hasta Oliva.

Por su parte, Emergencias mantiene la alerta naranja por lluvias y tormentas en todo el litoral de Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante, y la amarilla por lluvias y tormentas en el interior de las tres provincias y el litoral sur de Alicante.

El CCE ha informado del envío de un mensaje ES-Alert a los móviles de las zonas afectadas (litoral sur de Valencia) ante el aviso de nivel rojo por lluvias comunicado por Aemet, cuya finalización está prevista para las 15.00 horas, y ha solicitado "máxima precaución" a la ciudadanía.

Además, ha recordado la necesidad de "extremar todas las precauciones y estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de los avisos", puesto que el resto de la Comunitat Valenciana también se encuentra en nivel naranja y amarillo por lluvias y tormentas.

El temporal de lluvias ha dejado durante la mañana de este lunes lluvias de intensidad torrencial en las comarcas valencianas de la Safor y la Ribera Baixa, con más de 100 litros por metro cuadrado (l/m2) registrados en Gandia en apenas una hora, y ha obligado a interrumpir la circulación de la línea C-1 de Cercanías entre esta localidad y Xeraco, entre otras incidencias.

Concretamente, se han acumulado 120 l/m2 en Gandia, 102 de ellos en una hora; 107 l/m2 en Benirredrà, 85 de ellos en una hora; 81 l/m2 en Benifairó de la Valldigna; 76 l/m2 en Beniflà; 74 l/m2 en Rafelcofer; 72 l/m2 en Palmera; 65 l/m2 en Favara, y 62 l/m2 en Simat de la Valldigna, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) hasta las 12.30 horas de este lunes.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que la intensidad en zonas de tormenta del litoral sur de Valencia es torrencial, con más de 100 l/m2 acumulados en Gandia en los últimas horas y en localidades próximas de la Safor, a causa de un sistema convectivo de mesoescala que descarga con intensidad torrencial en esta comarca.

Precaución