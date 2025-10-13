El alcalde socialista de Cullera critica como Mazón las previsiones de Aemet: "Lo peor llegó sin alerta roja"

La localidad de Cullera va "recuperando la normalidad" tras sufrir este domingo una tormenta aislada que ha dejado chubascos muy fuertes en la localidad y que, según señaló su alcalde, Jordi Mayor, se produjo cuando el municipio ya había pasado de la alerta naranja a la amarilla.

En declaraciones a EFE, el alcalde de la localidad aseguró que lo "complejo de la situación" es que el episodio intenso de lluvias se ha producido "justo en el momento en el que terminábamos de pasar de alerta naranja, en la que habíamos estado toda la noche, a alerta amarilla, lo cual nos ha sorprendido mucho".

Una "sorpresa" que coincide con el planteamiento que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ya realizó este sábado desde Pilar de la Horadada, apuntando que "sorprendentemente el momento más duro de la lluvia fue cuando la propia Aemet había eliminado la alerta roja".

"No entendíamos por qué, de repente, cuando ya no estábamos en la alerta naranja, han caído lluvias que perfectamente podían haber sido en ese tipo de alerta", indicó por su parte Mayor sin comprender tampoco las indicaciones de la Aemet, que el día anterior replicó al president. "Mazón está equivocado", recalcaron.

"Tras parar la tormenta, la Policía Local de Cullera ha señalizado las zonas de difícil acceso, hemos informado a la ciudadanía y automáticamente Aemet nos ha elevado el nivel de riesgo otra vez a naranja, que era lo razonable", indicó el alcalde socialista.

Las semejanzas en las narrativas de ambos acerca de las previsiones e indicaciones de la Aemet ganan más peso si cabe si se tiene en cuenta la relación que guardan entre ellos tras la riada del 29 de octubre del pasado año.

Esa misma tarde, ante la alerta roja, el president y el alcalde de Cullera mantuvieron una conversación telefónica en la que, según Mayor, "no fue para informarme de nada que tuviera que ver con la emergencia" de la dana.

Desde ese momento y con acusaciones a través de redes sociales y declaraciones, la relación entre ambos no es la mejor, lo que hace todavía más importante que ambos resalten su incomprensión ante los avisos de la Aemet.

Lluvias en Cullera

Según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), un núcleo muy intenso ha dejado este domingo 71 litros por metro cuadrado en Cullera y 57 l/m2 en el Marenyet de Cullera (en la Ribera Baja).

El episodio más intenso de lluvias se ha producido a primeras horas de la mañana en la zona de la pedanía del Brosquil, y el camino más afectado ha sido el del Coma en total y parcialmente el Camino del Pilón.

Según indicó, el problema es que "ya son muchos días lloviendo y los campos, acequias y escorrentías estaban a un nivel de saturación muy elevado. Que se produzca un chaparrón a estas alturas, ha hecho que no den abasto a la cantidad de agua y se han inundado algunos caminos.

Jordi Mayor ha señalado que no se ha producido ninguna incidencia de relevancia, aunque la Policía Local ha recorrido la zona por si tenía que atender a algún vecino que reside en casas de campo por la zona, mientras que el núcleo urbano de Cullera no se ha visto afectado.