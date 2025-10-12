El PP exige al Gobierno de España que ejecute las obras antirriadas de manera "urgente" y "prioritaria"

Las nuevas precipitaciones torrenciales que ha descargado la dana Alice sobre la Comunitat Valenciana han hecho más que evidente la necesidad de acometer obras antirriadas en los principales cauces e infraestructuras hidráulicas de la región.

En este sentido, la portavoz de Agua del Grupo Parlamentario Popular (GPP), María Gómez, ha exigido al Gobierno central que se ejecuten de manera "urgente" y "prioritaria" las obras antirriadas y la limpieza de cauces "porque no se puede estar con el corazón en un puño cada vez que hay un episodio de lluvias fuertes".

El PP ha presentado una propuesta en este sentido que será debatida esta semana en el pleno de Les Corts, según ha informado la formación política en un comunicado.

La diputada 'popular' ha insistido en que "en los últimos días y semanas ya se han vivido varios episodios de alertas en la Comunitat Valenciana con el temor por lo que pudiera ocurrir".

"El modo de evitar posibles daños es acondicionar todos los cauces de ríos, barrancos y ramblas de nuestro territorio, pero desde el Gobierno parecen no entenderlo", ha manifestado.

"La prevención más eficaz se consigue mediante la ejecución de infraestructuras antirriadas y obras hidráulicas" ha subrayado Gómez.

De la misma manera, ha añadido que tanto la limpieza como el mantenimiento y vigilancia de los cauces "es competencia exclusiva del Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el caso de la Comunitat".

A su juicio, "lo que no es de recibo es que el Gobierno siga sin construir las infraestructuras necesarias para proteger a la población frente a fenómenos extremos cada vez más intensos y recurrentes"

También ha hecho hincapié en que "tampoco es de recibo" que la CHJ todavía no haya implantado el plan de emergencia en 26 de sus 27 presas, información que ha publicado EL ESPAÑOL.

A todo ello se suma la "urgencia" de acometer la limpieza y mantenimiento de todos los cauces de ríos, barrancos y ramblas de la Comunitat Valenciana", ha defendido.

En este último caso, la diputada popular ha apuntado que, "al menos se permita a los municipios que, dentro de su entorno urbano, puedan realizar ellos mismos la limpieza de los cauces".

26 de 27 presas sin plan

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha admitido que en 26 de sus 27 presas no ha implantado todavía el preceptivo plan de emergencias de cada infraestructura.

Una circunstancia que se produce casi un año después de la dana de Valencia, en la que corrió serio peligro de colapso la presa de Forata.

De hecho, ni la de Forata ni ninguna otra presa valenciana de competencia estatal -la CHJ depende del Gobierno de España- tiene implantado el plan de seguridad. La única de la CHJ que sí lo ha hecho es la presa de Mora de Rubielos, municipio de la provincia de Teruel.

En este sentido, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha denunciado que "la seguridad de las presas en España atraviesa un momento crítico".

"Más del 75,7% de las 375 presas de titularidad estatal carecen de planes de emergencia implantados y muchas presentan deficiencias graves de mantenimiento y seguridad, el 65% necesitan renovar o sustituir sistemas de auscultación y el 50% requieren rehabilitación de desagües de fondo", aseguran