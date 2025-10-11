Mazón no acudirá al Día de la Fiesta Nacional ante las malas previsiones meteorológicas en la Comunitat Valenciana

Carlos Mazón en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del Ayuntamiento de Orihuela. Roberto Plaza / Europa Press

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no acudirá a los actos de celebración del Día de la Fiesta Nacional que tendrán lugar en Madrid este domingo 12 de octubre.

Así lo han comunicado fuentes de la Generalitat Valenciana, que han detallado que la razón de la cancelación reside en la adversa situación meteorológica que atraviesa la autonomía como consecuencia de la dana Alice.

En concreto, detallan que "ante la persistencia, acumulación y especialmente debido a la variabilidad de las previsiones meteorológicas para esta noche y mañana en la Comunitat Valenciana", Mazón no acudirá a Madrid.

Por tanto, no participará en los actos del Día de la Fiesta Nacional ni en la posterior recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio Real.

La Comunitat Valenciana está desde el pasado 9 de octubre en alerta por el paso de la dana Alice, que ha llevado a activar alertas meteorológicas en distintas zonas de la región.

Además, este domingo seguirá activa la alerta naranja en el litoral norte de Castellón y la amarilla en el litoral sur de Castellón, el litoral norte y sur de Valencia y el litoral norte de Alicante.

De hecho, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha asegurado que se prevé que a partir de las 20:00 horas de este sábado se produzcan tormentas puntuales que pueden ser "muy intensas" en las zonas de la Comunitat en la que está activo el aviso naranja.



Son el litoral norte y sur de Castellón, el litoral e interior de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante, según ha indicado Irene Rodríguez tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias mantenida en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.



Tormentas intensas

La secretaria autonómica ha señalado que ya se están produciendo estas tormentas intensas en algunos municipios como Carcaixent (Valencia), donde se están registrado acumulados muy elevados de 90 litros por metro cuadrado en una hora.



"Hay que estar muy alerta y precavidos esta tarde, esta noche y de madrugada ante esas tormentas que se esperan en lugares puntuales y pueden ser muy intensas en zonas donde tenemos el aviso naranja".

También ha indicado que durante la reunión se han revisado todos los incidentes recibidos en el teléfono 112 de Emergencias desde el pasado 9 de octubre hasta este sábado, que han sido 29 en Castellón, 233 en Alicante y 309 en Valencia, todos relacionados con las lluvias.



Por último, ha destacado que hay que extremar las precauciones, prestar la máxima vigilancia y recordar las medidas de autoprotección: no usar el vehículo si no es absolutamente necesario, seguir todas las indicaciones que den las autoridades, y e informar de cualquier emergencia al 112.

