Mazón irá a la comisión de investigación de la dana antes del 29-O: así es su estrategia para concentrar los malos tragos en octubre

Carlos Mazón quiere concentrar varios "malos tragos" en octubre, mes complicado ya de por sí por el primer aniversario de la dana. El presidente de la Generalitat tiene previsto acudir, antes de esa fecha, a la comisión de investigación de Les Corts.

Todavía no hay un día concreto, pero la próxima sesión de la comisión está fijada para el próximo 14 de octubre después de que se suspendiera la del 30 de septiembre por la previsión meteorológica.

Para aquella, el PP y Vox habían introducido de manera urgente la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tras su declaración en el juzgado en la que rompió su silencio de los últimos 11 meses.

Este, sin embargo, ha decidido no rendir cuentas al Parlamento valenciano y ha optado por no acudir en una estrategia marcada por el Gobierno central como en ocasiones anteriores.

Así, el Ejecutivo nacional ya impuso la ausencia de los organismos estatales en la comisión no permanente sobre la dana del Ayuntamiento de Valencia.

La Mesa de la comisión de Les Corts tendrá que fijar ahora la fecha de una nueva sesión para que comparezca Mazón, puesto que hasta ahora únicamente estaban cerradas las citaciones de técnicos.

Esta estrategia del presidente de la Generalitat ya era comentada dentro del PP como la más acertada. El motivo es que creen que unir las intervenciones en todas las comisiones en el menor tiempo posible y antes de final de año le permitirá cerrar ese capítulo más rápido.

A ello se une que se juntaría con otros momentos tensos, como el aniversario y el funeral de Estado.

La comisión de investigación del Congreso todavía no se ha iniciado tras seis meses bloqueada. Esta semana, el PSOE accedía a la exigencia de sus socios de que acudiera Pedro Sánchez, si bien en un apartado dedicado a la reconstrucción y no al análisis de la gestión de la tragedia, donde sí irá Mazón.

La del Congreso, en noviembre

Este retraso en el acuerdo de los partidos de izquierdas -los socialistas no querían que el presidente del Gobierno compareciera contra lo que pedía Sumar, Podemos y Compromís- ha provocado que la comisión no arrancará antes del 29 de octubre.

Por lo pronto, los grupos tienen que acordar el Plan de Trabajo definitivo y, a partir de ahí, comenzar a poner fechas de citaciones. Las primeras, además, serán las de las víctimas. Una reclamación de las asociaciones más representativas que la izquierda quiere cumplir a modo de simbolismo.

Tras ellas tendrá que acudir Mazón, por lo que fuentes del PSOE y de Compromís dan por hecho que ya será en noviembre.

Ante este calendario del Congreso, Mazón ha optado por ir antes a Les Corts, tal como confirmó en una entrevista en Las Provincias.

Será en el Parlamento valenciano en el que se someterá en primer lugar a las preguntas de la oposición y donde, si así lo quiere, podrá aclarar al detalle cuestiones que siguen quedando en el aire, como sus pasos, hora por hora, la tarde de la dana.

Se libró del 9 d'Octubre

El presidente de la Generalitat tenía octubre en su agenda como un mes difícil que, sin embargo, le ha dado cierta tregua hasta la fecha.

Una de las jornadas más complicadas que se preveían era la del 9 d'Octubre. Mazón iba a realizar el recorrido completo de la procesión cívica, un examen de alto riesgo porque podía toparse con el descontento de los asistentes en forma de gritos o insultos.

La lluvia, sin embargo, llevó al Ayuntamiento de Valencia -en contra de lo que quería la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá- a suspender el evento. Algo que libró al presidente de la Generalitat del escrutinio ciudadano y que se convirtió en un 9 d'Octubre que pudo superar fácilmente con una simple declaración institucional.

Los próximos días que aparecen ahora como complicados son los del aniversario de la dana y la celebración del Funeral de Estado. A ellos se les suman las comparecencias en las comisiones. Y la de Les Corts la primera, antes de que acabe el mes.