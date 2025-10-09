Mazón exige al Gobierno en su discurso del 9 d’Octubre el fondo de nivelación para acabar con la infrafinanciación

"Queremos que los más de cinco millones de habitantes de Alicante, Castellón y Valencia tengan a su disposición los servicios públicos que merecen". "No tiene precio, pero sí coste. Uno que ahora la Generalitat no puede afrontar sin recurrir al endeudamiento".

Así ha exigido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en su declaración institucional del 9 d'Octubre, el fondo de nivelación para acabar con la infrafinanciación.

"No desistiré de reclamar un sistema de financiación autonómica justo, sin privilegios de unos sobre otros. Mientras llega ese acuerdo, la Comunitat necesita el fondo transitorio de nivelación que reclama no solo el presidente de la Generalitat, sino toda la sociedad civil", subraya.

"Hoy no podemos celebrar como querríamos el tradicional acto institucional del Nou d'octubre en el Palau de la Generalitat. Ante las previsiones meteorológicas nos hemos visto obligados a posponerlo", explica. En su caso, se ha visto obligado a realizar una declaración institucional.

"La misma prudencia que justifica esta decisión es la que pido a todos mientras dure este episodio, en el que hay que estar pendiente de cómo evoluciona la situación a través de canales oficiales y medios de comunicación", subraya.

En su discurso, el presidente de la Generalitat ha querido reivindicar la letra del Himno de la Comunitat Valenciana. "Nació del orgullo de un pueblo que quería mostrar su amor por su arte, su ciencia y su progreso en la Exposición de 1909", recuerda.

Y añade: "Nos ha acompañado en los momentos más dulces y nos ha inspirado en los más amargos, como los que vivimos hace un año, cuando se produjo la peor catástrofe natural de la historia reciente de España".

Así, asegura que en el día de los valencianos se rinde también un "merecido homenaje y emocionante recuerdo" a las víctimas y afectados por la dana.

"La magnitud de la tragedia que padecimos hace casi un año no tiene precedentes. Tampoco la respuesta solidaria que recibimos. Sería imposible siquiera enumerar todas las acciones y muestras de valentía, solidaridad y cariño que los valencianos recibimos de toda España en aquellos días de desesperación", destaca Mazón.

En el mes en el que se cumple un año de la tragedia, el presidente ha asegurado durante su declaración que la Generalitat está "inmersa en la recuperación": "Un reto de colosales proporciones que ha estirado al máximo las costuras de nuestros recursos, competencias y capacidades para dar respuesta a una catástrofe para la que no contábamos con precedentes".

Por otro lado, Mazón ha puesto en valor la efeméride del Nou d'Octubre: "Es una realidad viva que consagra una identidad que no busca la confrontación".

Así, ha defendido el autogobierno valenciano: "Tenemos nuestro Estatuto de Autonomía y nuestra Senyera como máxima expresión institucional, jurídica y política del autogobierno".

Tregua

La alerta naranja activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que en unas circunstancias normales llevaría a extremar las precauciones ha provocado la cancelación de todos los actos oficiales del 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, que se celebraban este jueves.

Y, con ello, el escrutinio que el presidente de la Generalitat tenía asumido que iba a soportar en las calles de Valencia por su gestión de la tragedia que dejó 229 muertos.

Habitualmente, el 9 d'Octubre se convierte en una mezcla de celebración de la identidad propia y de toma de temperatura del termómetro social para pulsar apoyos y descontentos en la calle. El de este año era el primero tras la dana, por lo que además tenía un componente especial.

La gran cita era la procesión cívica que recorría el centro de Valencia con la Real Senyera. En un octubre marcado por el aniversario de la tragedia y tras meses en los que ha evitado acudir a actos multitudinarios como ocurrió en Fallas o en la romería de la Santa Faz, Mazón tenía la festividad marcada en rojo en el calendario.

Su asistencia a la procesión -todos los presidentes de la Generalitat han acudido siempre, hasta en momentos de tensión política- tenía pros y contras que fueron estudiados en el Palau.