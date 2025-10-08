Mazón también habló por teléfono la noche de la dana con María Jesús Montero y el presidente de Telefónica

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en Les Corts. Rober Solsona / EP

Presidencia de la Generalitat ha remitido a Les Corts Valencianes el listado completo de llamadas telefónicas de Carlos Mazón del día de la dana.

Entre ellas, figuran las efectuadas a través del móvil de un colaborador suyo: dos a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; una a la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; y cuatro al presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

Según ha podido confirmar este periódico, estableció comunicación con Montero y con Álvarez-Pallete. No así con Teresa Ribera.

Todas las llamadas se produjeron después del envío de la alerta a la población de las 20:11. Mazón habló con Montero sobre las 21:00 horas y con el presidente de Telefónica en varias ocasiones pasadas las 21:30.

La entrega de este listado a Les Corts se produce a raíz de una solicitud de información por parte del PSPV y Compromís dentro de la comisión de investigación de la dana.

Presidencia niega parte del acceso a la petición formulada porque "confronta plenamente con el derecho al secreto de las comunicaciones".

Sin embargo, adjunta un anexo con las llamadas realizadas por Mazón el 29 de octubre desde su teléfono móvil corporativo. Se incluyen tanto las realizadas por teléfono (registradas) como las efectuadas vía WhatsApp.

Listado de llamadas de Mazón desde el teléfono de un colaborador. EE

Estas ya fueron hechas públicas por el presidente de la Generalitat en una intervención en Fórum Europa en Madrid el pasado febrero.

En aquellas expuestas por Mazón en febrero no constaba alguna de las conocidas con posterioridad, como la comunicación con la exconsellera Salomé Pradas a las 20:10, un minuto antes del envío del Es-Alert.

Esta trascendió cuando la propia Pradas aportó al juzgado su listado de llamadas, si bien la Generalitat ha desvinculado en todo momento esa comunicación al envío de la alerta.

El documento que ahora aporta Presidencia a Les Corts incluye las llamadas atendidas y realizadas por Mazón desde el teléfono de un colaborador "cuando los problemas técnicos ocasionados por la dana le impedían utilizar su móvil corporativo", explica en el documento el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras.

En aquellas horas, el jefe del Gobierno valenciano ya se encontraba en el Cecopi que se llevaba celebrando desde las 17:00 en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, al que llegó a las 20:28.

Un reciente vídeo aportado por la Generalitat a la jueza que investiga la gestión de la tragedia, de hecho, puede verse a Mazón recién incorporado al Cecopi preguntando: "¿Voy a estar sin cobertura todo el rato?"

En la respuesta al Parlamento autonómico, Presidencia señala que al margen de dichas llamadas, como es habitual, "durante la agenda pública del presidente de la Generalitat es su equipo el que le mantiene puntualmente informado de todos los acontecimientos".

"A ello hay que añadir, además, que a las 9:00 horas se produjo la reunión del Consell en el que Salomé Pradas expuso la previsión de lluvias y el desarrollo del operativo", indica.

"Esa información se complementó a lo largo de la mañana, particularmente con un informe elaborado por el gabinete de la Consellera a las 11:30 horas, que sirvió como base de la rueda de prensa que se produjo minutos después", agrega.