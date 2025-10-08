La Generalitat explica la bajada en las notas de corte de las universidades valencianas: "El sistema es más transparente"

Finalizada la adjudicación de plazas para este curso 2025-2026 en las universidades públicas valencianas, llama la atención la bajada en las notas de corte respecto a otros años. El motivo no es otro que el cambio de sistema.

"Ahora es mucho más transparente", trasladan fuentes de la Conselleria de Educación y Universidades a EL ESPAÑOL.

Lo cierto es que la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria acordó en mayo que la Generalitat centralizase por primera vez no solo la asignación de plazas, sino también la gestión de las listas de espera en las cinco universidades públicas valencianas.

La decisión del Gobierno valenciano se tomó con el objetivo de reducir el "estrés" y la "incertidumbre" del alumnado, así como la carga "excesiva" de trabajo de las universidades.

En 2024, la última adjudicación conjunta de plazas se publicó el 12 de julio, tras la convocatoria extraordinaria de julio. Después, la gestión de adjudicación en los grados universitarios se realizaba de manera independiente desde cada universidad.

Sin embargo, desde este curso todos los llamamientos se han centralizado por parte de la Generalitat y han sido comunes para las cinco universidades públicas. Tras la adjudicación inicial de plazas el viernes día 11 de julio de 2025, ha habido hasta ocho rondas más, como resultado de los movimientos en las listas de espera.

De esta manera, el nuevo sistema facilita que los estudiantes puedan conocer la última nota de acceso para cada titulación y las vacantes que quedan disponibles en cada centro.

La valoración, por el momento, es que "ha sido un éxito", señaló la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez. Además, las mismas fuentes aseveran que la información aparece ahora "más rápida y automática, en tiempo real".

La secretaria autonómica también manifestó que la novedad facilitaría al alumnado saber con seguridad la plaza que se le ha asignado y tener la tranquilidad de conocer previamente las fechas de adjudicaciones de vacantes.

Hasta el momento, cada una de las universidades asignaba las plazas sin establecer una fecha concreta, lo que generaba que el estudiantado tuviese que actualizar "constantemente" los listados de cada uno de los centros, "sin saber a priori cuándo se iban a comunicar esas vacantes".

Última adjudicación

La Conselleria de Universidades realizó el 2 de octubre la última adjudicación de plazas universitarias.

Desde la primera en el mes de julio se han registrado bajadas -en los grados con notas de corte más altas- de hasta 2,219 puntos respecto a la nota inicial. Es el caso del doble grado de Física y Matemáticas impartido por la Universidad de Alicante.

Lo mismo pasa con el doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática en la Universitat de València. Desde julio a octubre la nota de corte ha bajado en 1,04 puntos, de 13,022 en la primera adjudicación a 11,982 en la novena.

Por otro lado, los datos de la adjudicación de plazas señalan que más de un tercio de las plazas ofertadas en la Comunitat Valenciana son adjudicadas a estudiantes de otra comunidad.

De las 47.266 plazas ofertadas en las cinco universidades públicas, 17.264 (un 36,53%) han sido adjudicadas a estudiantes de otras regiones españolas.

Variación de notas

Tras la última adjudicación universitaria, la variación de notas de los grados con notas de corte más altas en la primera adjudicación es la siguiente:

