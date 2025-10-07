Polo admitió ante la jueza que no informó del Poyo en el Cecopi: "Creía que Emergencias hacía lo que tenía que hacer"

Gran parte de la declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ante la jueza de la dana el pasado 19 de septiembre se basó en defender su actuación el día de la dana.

Miguel Polo comparecía como testigo, pero aprovechó el interrogatorio para tratar de justificar todas las críticas vertidas contra el organismo estatal durante el último año.

Especialmente incisivas fueron las preguntas de la Fiscalía, si bien el presidente de la CHJ fue bastante reiterativo en sus explicaciones a lo largo de las ocho horas de declaración en las que rompió su silencio de estos meses.

Polo admitió ante la magistrada que no informó personalmente de nada relacionado con el barranco del Poyo en el Cecopi que se celebró aquella tarde. Fue el que causó la mayoría de los fallecimientos. Se centró, reconoció, únicamente en la presa de Forata.

Este hecho, el de la falta de información por parte de la CHJ, ha sido usado como argumento por parte de la Generalitat para replicar a por qué no pudo tomar ninguna medida a tiempo para proteger a la población.

Cabe recordar que la jueza considera "tardía y errónea" la alerta de las 20.11 horas, cuando ya había muertos.

Polo desplegó diversas justificaciones de su silencio. Una fue que él y la CHJ eran los responsables de controlar la presa de Forata, en un importante riesgo aquella tarde.

Interrumpió el Cecopi

Cuando se inició el Cecopi a las 17.00, explicó, éste estaba centrado en las inundaciones de Utiel, motivo por el que se convocó. Sin embargo, él (conectado de manera telemática) "interrumpió las conversaciones" para advertir de Forata.

Fue en ese contexto en el que, aseguró, pidió enviar una alerta a la población antes de las 18.00 horas pidiendo que subieran a zonas altas.

Conocía ese mecanismo -el del Es-Alert- porque se lo explicó en su momento el que fuera responsable de Emergencias del anterior Gobierno, José María Ángel.

Nada ocurrió y se produjo la famosa desconexión telemática del Cecopi entre las 18.00 y las 19.00. En ese intervalo de tiempo, los representantes de la CHJ siguieron controlando Forata y la situación del resto de presas, según detalló. Eran 5 personas del comité permanente de la comisión de desembalse.

"Una presa no se puede quedar desatendida. Cada jefe de explotación está en contacto con

su personal de presa, y sobre todo en el caso de la presa de Forata había un contacto permanente con los operarios de la presa, quienes también se juegan su vida. Nadie imaginamos lo que supone estar pasando por las galerías de la presa cuando están entrando 1000 m3/seg", añadió.

En ese parón del Cecopi, comentó, también recibió algunas llamadas. Destacó la de la alcaldesa de Cartel, también por Forata.

Fue ahí cuando llegó el famoso correo de la CHJ de las 18.43 con la brutal subida del barranco del Poyo (1.686 m3/s).

"Pasadas las 18:45 sube el jefe del servicio del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) diciendo que se ha enviado un aviso de caudal del Poyo sobre las 18:50. El aviso se manda desde la sala del SAIH a las 18:43", relató Polo.

"Es un caudal evidentemente importante, pero congruente con todo lo que estaba pasando. Si en la presa de Forata estaban entrando 2000 m3/seg, la acequia Real del Júcar es más grande que el río Magro por Utiel. Tú estas viendo esos caudales, tampoco te llega a sorprender lo que está pasando por el Poyo", afirmó.

"La razón por la que el técnico de sala mandó el mensaje es porque ve eso y dice bueno, voy a mandarlo; dando por hecho que quien tiene que estar al tanto de eso, lo sabe", indicó.

Seguimiento de cauces

Y es en este punto en el que el presidente de la CHJ expuso su segundo argumento para desvincularse de cualquier responsabilidad.

"El sistema automático a las 12:00 ya había enviado un mensaje y se había declarado la alerta hidrológica a las 12.20. Las funciones de la CHJ es ocuparse de las presas. Nadie se ocupa de las presas si no es la CHJ. En la ley de aguas no hay ninguna función asignada a la CHJ que tenga que ver con el seguimiento de cauces en situación de avenida", señaló.

Así, incidió en que las funciones de la Confederación "están claramente puestas" y se centran en las presas "por una razón": "Porque es una información que no llega al Cecopi de otra manera, mientras el resto de la información llega por otras vías".

"Yo no podía dudar de que Emergencias, que tiene las mismas herramientas que yo, más las

que tienen ellos, no estaba haciendo lo que tenía que hacer", remarcó en referencia al control de los caudales por parte de la Generalitat.

Los sensores

Polo desplegó un tercer argumento para desvincularse de la gestión, y fue el del funcionamiento de los sensores con los que contaba la CHJ aquel día.

"Los sensores en los barrancos no puede ser para gestionar una emergencia porque siempre se va a llegar tarde. No es ninguna tontería. Esos puntos de control, aunque existan otros, la información que aportan útil de cara a la protección civil en una emergencia es la información en grandes ríos", dijo.

¿Y por qué la CHJ se saltó tres aumentos de caudal? "Los umbrales no son umbrales de priorizar en el sentido de que 150 m3 en el Poyo es un caudal que cabe perfectamente en todo el cauce del Poyo hasta la Albufera", comenzó justificando.

"De acuerdo con el plan, una de las funciones de seguimiento de los caudales en el caso de estos barrancos es saber cuándo empieza la escorrentía. Una vez se ha mandado el aviso y se ha decretado la alerta hidrológica, el seguimiento hay que hacerlo conforme diga el plan de inundaciones", continuó.

"Ellos (la Generalitat) decretaron la alerta hidrológica y el propio plan establece un sistema de seguimiento de este tipo de cuencas, donde están localizadas las escalas que se tienen que revisar por parte de quien correspondan", apuntó.

En este sentido, Polo realizó un análisis de que los 1.600m3/seg es "un caudal de desbordamiento claro del barranco del Poyo, pero también es un caudal de desbordamiento del Magro 2.000 metros cúbicos por segundo. La gravedad de los 1.600 no son los 1.600, es que a esa misma hora ya hay 2.000 por la Horteta y 1.000 por el Gallego".

"Todo eso se junta y ocurre lo que ya sabemos. Si solo hubiera habido 1.600 en el barranco del Poyo, ya dice que no hubiera pasado prácticamente nada de lo que vimos", destacó.

La alerta, a l'Horta Sud

El presidente de la CHJ evidenció que le restó gravedad al dato del Poyo porque a las 18:43 "no tenía información del resto de barrancos o rambletas".

"Viendo el SAIH, la CHJ tiene un pluviómetro en Chiva, un pluviómetro en Ribarroja y un sensor de nivel en Ribarroja. No tiene más datos del SAIH. No tiene idea de lo que está lloviendo en Turís,

por ejemplo, que es donde se registro el máximo. No tienen otro dato de la cuenca del Poyo", declaró.

En cualquier caso, aseguró que su preocupación para ampliar la zona de envío de la alerta cuando el Cecopi se reconectó a las 19.00 fue "por esa información que traslada el SAIH". "Se añadió Horta Sud a raíz de esa información que nos llegó del Poyo", afirmó, pese a que no habló del Poyo en el Cecopi.