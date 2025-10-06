Carlos viaja a África y no da crédito a la paella que sirven allí: "A más de un valenciano le va a dar un ictus"

Carlos, más conocido como 'Carliyo', se encuentra de viaje de luna de miel en África con su ya esposa Natalia. El joven no ha podido dar crédito a la peculiar versión de paella valenciana que ha encontrado en el buffet del hotel.

"Estoy ahora mismo en un buffet en la isla Mauricio. Hoy hay comida española. Mira el insulto que os han lanzado a ustedes, ¿vale? A más de un valenciano le va a dar un ictus", dice en un vídeo subido a su cuenta de Tiktok.

"Seafood paella, mira. Mira qué paellita. Con su buena rodajita de limón, como siempre le ponemos, con su tomatito, con su guisante, con su pepino, ¿eh?", expresa el creador de contenido.

Con picardía, así se dirige a los valencianos: "Bueno, ahí tenéis. En una isla recóndita del mundo están reventando el nombre de la paella".

"Me ha preguntado un muchacho, 'You are from Spain, ¿te gusta la paella, es así la paella?', y yo le he dicho que sí. Para tocar los huevos, le digo: 'sí, sí, es perfecta, es mejor que en España'", añade, a modo de burla.

Además, no cesa con la broma y señala que, "para rematarlo", le ha dicho que "como consejo de español" es mejor que le pongan chorizo.

En los comentarios del vídeo, una usuaria responde: "Como valenciana, ya nada nos sorprende". Mientras que otra joven, comenta con incredulidad: "Ni siquiera soy valenciana y hasta a mí me parece un despropósito. Definición pura de arroz con cosas".

¿Quién es Carliyo?

La historia de Carliyo y Natalia comienza hace dos años, cuando Natalia contó a sus seguidores en TikTok que iba a marcharse a Nueva York junto a un desconocido.

Natalia, que seguía a Carlos ya por aquel entonces, le confesó por privado lo mucho que le gustaban sus vídeos y, en la charla, este le propuso un viaje a Nueva York tras descubrir que había vuelos baratos. Ella no lo dudó y se fue con él sin pensarlo a la aventura.

Hay quien dice que su historia de amor es digna de cuento. En los primeros contenidos del viaje que ambos subieron ya se podía ver que el feeling surgía entre ambos. Tanto fue así que inventaron una sección llamada 'el confesionario'.

En ella, al final de cada jornada del viaje, los jóvenes le contaban a sus seguidores sus impresiones sobre el otro. La cuestión es que volvieron y los vídeos de Natalia y Carliyo comenzaron a ser casi diarios. Hacían viajes juntos, contaban sus anécdotas...

Sus seguidores tenían claro que estaban saliendo. Pero no fue hasta meses más tarde cuando durante un viaje a París alertaron a sus seguidores que iban a hacer "el confesionario más importante de sus vidas". Entonces, subieron un vídeo dándose el beso que confirmaba su relación.

Dos años después, el pasado 19 de septiembre de 2025, los dos jóvenes sellaron su compromiso y se dieron el "sí quiero" en el Castillo de Santa Catalina de Málaga.

Ahora se encuentran en su viaje de luna de miel por África, concretamente en la isla Mauricio, donde Carlos no ha dudado en lanzar un pequeño dardo a los valencianos.