Las razones por las que el PP descarta incluir a la Comunitat Valenciana en el 'superdomingo' electoral que prepara Feijóo

El PP ha decidido dejar a la Comunitat Valenciana fuera del superdomingo electoral que prepara para la próxima primavera.

Como informó EL ESPAÑOL, Alberto Núñez Feijóo planea que hasta cuatro comunidades autónomas gobernadas por los populares coincidan en una convocatoria de comicios.

Se trata de Andalucía, Baleares, Extremadura y Aragón, e irían a las urnas adelantara o no Pedro Sánchez las generales como una manera de enfrentarse contra él.

Dado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, tiene previsto convocarlas en junio salvo que Sánchez avance las suyas, el resto irían junto a él.

María Guardiola, presidenta de Extremadura, ya afirmó hace pocos días que convocará elecciones anticipadas si Vox no le aprueba los Presupuestos de 2026. Lo mismo se baraja por parte de Jorge Azcón en Zaragoza y por parte de Marga Prohens en Baleares.

La situación de las cuentas en los territorios es clave, puesto que pasan a ser una baza. Así sucede en el caso de Aragón y Extremadura, que no han aprobado las suyas de este año.

Así, la estrategia que quiere seguir el PP es la de culpar a Vox de romper acuerdos y forzar decisiones como las elecciones anticipadas.

Encuestas

A todo ello se añade que las encuestas van bien en todas estas autonomías, por lo que acudir a las urnas es visto por Génova como una oportunidad de crecimiento con un PSOE en crisis.

En este contexto de tablero político del PP, la Comunitat Valenciana aparece como un oasis en todos los sentidos. Y las razones son tan evidentes como variadas.

En primer lugar, no es un territorio al uso en el que sirvan las mismas estrategias que en el resto debido a la situación política tras la dana.

El futuro del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha sido cambiante según lo que ocurre a nivel nacional. Feijóo barajó antes del verano relevarlo, algo que descartó después de que el foco se pusiera sobre Sánchez y el PSOE por los escándalos judiciales.

Ahora, el PP tiene claro que la previsión es que Mazón acabe la legislatura salvo que exista algún factor determinante de la dana que esté por venir -como una imputación judicial-.

Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón. Víctor Fernández / EP

El mensaje oficial es el comprobar cómo se desarrolla la reconstrucción, aunque lo cierto es que Feijóo quiere simplemente esperar. Cuanto más tiempo pase, más se apaciguará, entiende, el descontento ciudadano focalizado en Mazón por la gestión de la tragedia.

Así que en ese modo espera no conviene, a juicio de los populares, un adelanto electoral en la Comunitat que, desde luego, el presidente de la Generalitat tampoco querría que se produjera.

El paso de los meses le hace ganar tiempo en su hoja de ruta, no solo de aguante, sino de intentar volver a ser candidato. Algo que, como publicó este periódico, no se descarta dentro de Génova.

Además, evitar una convocatoria electoral en la Comunitat también permite al PP no tomar ninguna decisión inmediata respecto a Mazón. Un melón que parece que nadie quiere abrir ahora mismo por las consecuencias y que se quiere posponer todo lo posible. Previsiblemente incluso a 2027 dado que no se prevé celebración de congreso regional.

Unos comicios en esta autonomía son arriesgados por la dana, el gran factor determinante en el electorado. Los populares han ido mejorando progresivamente en las encuestas, y las últimas que se manejan dan entre 52 y 53 escaños a la derecha.

¿Darían más para el PP sin Mazón? Esa pregunta flota en el partido, pero Génova no quiere sacar el tema por ahora. Se conforma en esa mejora y en que la situación de Mazón ha dejado de influirle a Feijóo en las encuestas nacionales.

Además, el PSPV con Diana Morant al frente tampoco le come la tostada a los populares. De hecho, estos últimos creen que pueden ir remontando y que los socialistas no seguirán creciendo.

Presupuestos

A ello se une que Génova no tiene que usar la excusa de los Presupuestos con la Comunitat Valenciana. Mazón aprobó los de 2025 a finales del pasado mayo tras meses de discretas negociaciones con Vox.

Una luz verde que otorgaron al presidente de la Generalitat estabilidad y tiempo para continuar en su cargo. Algo que ahora se demuestra que así ha sido.

Pese a que muchos dieron por hecho que con esas cuentas acabarían la legislatura, Mazón quiere, sin embargo, tratar de aprobar las de 2026.

Conforme ha venido informando este periódico, las consellerias las están elaborando y la previsión es presentarlas dentro del plazo legal (antes del 1 de noviembre).

La voluntad también es tramitarlas a continuación con normalidad en Les Corts, aunque para eso se tendrá que asegurar primero de que Vox está dispuesto realmente a pactarlas.

Por el momento, ha habido sintonía en los primeros contactos entre ambas formaciones. El presidente de la Generalitat es uno de los líderes autonómicos que mejor relación tiene con Vox en su territorio.

La pregunta es si ese plan del PP del superdomingo electoral podría ahora influir en la hoja de ruta de Mazón con los presupuestos, dado que supone que los populares se desmarquen de Vox en varios territorios por, precisamente, no aprobar las cuentas.