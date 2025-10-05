El Clínico de València implanta la primera prótesis de cadera con cirugía robótica en la Comunitat

El Hospital Clínico Universitario de València da un paso decisivo en la modernización de la cirugía ortopédica al incorporar la tecnología robótica en operaciones de prótesis de cadera con el sistema ROSA.

Con esta apuesta, el centro se convierte en pionero en la Comunitat Valenciana y en uno de los primeros de España en aplicar un procedimiento que ya está ampliamente implantado en hospitales de Estados Unidos.

No es la primera vez que el Clínico confía en la robótica para mejorar la precisión quirúrgica. Hace tres años introdujo el sistema en las intervenciones de prótesis de rodilla, acumulando desde entonces más de un centenar de operaciones con resultados satisfactorios que han consolidado su experiencia en este campo.

Las primeras cirugías de cadera con ROSA® han estado dirigidas por el doctor Antonio Silvestre, jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, acompañado por el doctor José E. García Rellán, médico adjunto.

Juntos han abierto la puerta a una nueva etapa en la asistencia traumatológica del hospital

El robot aporta una mayor precisión en la colocación y el posicionamiento de los componentes protésicos, lo que puede traducirse, tal y como ha explicado el doctor Silvestre "en una mejor funcionalidad de la prótesis, mayor durabilidad, y una recuperación más rápida y segura para los pacientes".

Según un comunicado de la Generalitat, la tecnología robótica se ha afianzado en los últimos años en la cirugía ortopédica ya que mejora la precisión en este tipo de intervenciones. Este equipo analiza los datos y actúa como guía a la hora de colocar la prótesis con una mayor precisión.

"Supone además beneficios para los pacientes como es menos dolor derivado de la menor liberación de las partes blandas, una rápida recuperación y un mejor posicionamiento del implante", ha añadido el doctor García Rellán.

La tecnología se basa en la interconexión entre el aparato de rayos X intraoperatorio y el robot ROSA. El robot analiza las imágenes radiográficas en tiempo real y, con ayuda del brazo robótico, posiciona los implantes con exactitud milimétrica.

El centro valenciano realiza al año alrededor de 223 intervenciones de este tipo. Está previsto que aproximadamente un 30 % de ellas se pueda realizar con esta tecnología.

Con esta incorporación, el Hospital Clínico Universitario de València refuerza su apuesta por la innovación tecnológica, la calidad asistencial y la excelencia quirúrgica, situándose a la vanguardia de la cirugía ortopédica a nivel nacional e internacional.