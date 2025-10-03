La UE destina 945 millones del Fondo de Solidaridad a las poblaciones arrasadas por la dana de Valencia

La Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto este viernes destinar un total de 945 millones del Fondo de Solidaridad de la UE para la recuperación de las poblaciones arrasadas por la dana que golpeó Valencia en octubre de 2024.

Además, Bruselas ha aprobado redirigir 645 millones de los fondos de cohesión que ya tiene asignados España para completar la ayuda del Fondo de Solidaridad e impulsar los esfuerzos de reconstrucción.

"La devastación que presenciamos hace casi un año en la Comunidad Valenciana y en toda España conmovió profundamente a Europa. Este desastre relacionado con el clima nos unió en el dolor compartido y la solidaridad", ha dicho Von der Leyen en un comunicado.

"Me reuní con representantes de las familias que perdieron seres queridos en las inundaciones de la dana y sentí su dolor", ha proseguido. Este encuentro se produjo el pasado mes de mayo.

"Hoy hemos asignado casi 1.600 millones de euros de fondos europeos para apoyar el trabajo vital de recuperación, reparación y reconstrucción. Este compromiso refleja nuestra determinación de ayudar a los Estados miembros a aumentar su resiliencia frente a futuras crisis", destaca la presidenta.

"En momentos difíciles, Europa encuentra su verdadera fuerza en la unidad", ha concluido Von der Leyen.

Los 945 millones del Fondo de Solidaridad, cuya asignación a España debe ser refrendada por los Gobiernos y la Eurocámara, representan la segunda ayuda más importante desde la creación de este instrumento en 2002, tras los 1.200 millones concedidos a Italia tras los terremotos de 2015-2016.

La Comisión ya pagó un anticipo de 100 millones a España en abril de 2025 para ayudar a poner en marcha las operaciones de recuperación.

El Fondo de Solidaridad cubrirá una amplia gama de esfuerzos de recuperación, como la reparación de infraestructuras, la provisión de alojamiento temporal, el refuerzo de infraestructuras preventivas, la preservación de sitios del patrimonio cultural y la realización de operaciones de limpieza.

Por su parte, los fondos estructurales contribuirán a la reconstrucción de infraestructuras públicas dañadas, incluidas carreteras, líneas de metro, centros sanitarios y educativos.

Con este dinero también se pueden pagar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, como inversiones para restaurar los ecosistemas afectados por las inundaciones, así como la financiación de pequeñas y medianas empresas para reiniciar rápidamente su actividad.

Estos fondos se beneficiarán de un porcentaje de cofinanciación de la UE de hasta el 95% de los gastos subvencionables. Las ayudas europeas financiarán medidas de emergencia con carácter retroactivo desde el primer día en que la tormenta dana causó daños.

Además de estas ayudas del Fondo de Solidaridad y de los fondos de cohesión, Bruselas ha dado luz verde al plan del Gobierno de destinar más de 1.240 millones del plan de recuperación Next Generation a potenciar la resiliencia económica de las zonas más gravemente afectadas por la dana, en particular la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.