Antifraude acredita "pagos irregulares" de la empresa del hermano de Ximo Puig entre 2020 y 2024

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha comunicado al grupo popular de Les Corts Valencianes "la confirmación de la contratación irregular" del Ayuntamiento de Morella (Castellón) con la empresa que gestiona el hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig, Francis Puig, entre 2020 y 2024.

Así figura en la notificación remitida por la agencia tras la denuncia presentada en abril de 2023 por el Grupo Parlamentario Popular en Les Corts (GPP) por "el pago de facturas sin contrato" a las empresas de Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Ximo Puig.

En concreto, trasladó 629 pagos por valor de 408.000 euros, "sin seguir ningún proceso de licitación ni de contratación, es decir, pagaron cientos de facturas sin ningún tipo de soporte legal", añade el PP.

Señala asimismo que "el montante total abonado de manera irregular ha podido elevar el coste para las arcas municipales en más de un millón de euros desde 1996", año en que comienza la contratación habitual a esta empresa por parte de este Ayuntamiento con el mismo procedimiento.

Ahora, dos años después, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana "ha confirmado esas irregularidades en la contratación de los gastos de publicidad y patrocinio en el Ayuntamiento de Morella".

La notificación de Antifraude con la Resolución final de la investigación concluye que "se constata la irregular contratación de la publicidad institucional por parte del Ayuntamiento de Morella durante el periodo investigado".

La AVAF, añade, formula una serie de recomendaciones al Ayuntamiento, entre ellas, "la instrucción del oportuno procedimiento de revisión de oficio de las facturas abonadas sin contrato relativas a publicidad institucional (…) sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que, vinculadas a esta práctica irregular de contratación pública, pudieran derivarse".

El PP señala que la empresa gestionada por el hermano de Ximo Puig "ya ha sido condenada en firme por el TSJ de la Comunitat Valenciana por formar parte de un cartel de empresas con la finalidad de amañar concursos públicos y falseamiento de la competencia".

"La Fiscalía le pide cuatro años de prisión por delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa por el presunto cobro irregular de ayudas públicas", indica.

"La desviación de dinero público con finalidad espuria hacia las empresas de su hermano ha sido una práctica habitual en la gestión de Puig en las diferentes responsabilidades públicas que ha ocupado durante años, tanto como alcalde en el Ayuntamiento de Morella como luego como president de la Generalitat", concluye.

El portavoz adjunto del PP en Les Corts, Salvador Aguilella, ha señalado que "el siguiente paso, una vez analizado el informe íntegro que hemos solicitado a la AVAF, será estudiar emprender las posibles acciones legales que correspondan y se deriven de las irregularidades detectadas".