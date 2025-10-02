El PP presenta para la Agencia de Seguridad Ferroviaria a los mismos candidatos que pactó con el PSPV y Compromís

El PP y Vox han presentado a sus candidatos para renovar el Consejo Rector de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria. Se trata de los mismos que ya ocupaban los cargos de presidente y vocales, por lo que los revalidarán.

Los partidos de la derecha han propuesto, así, a Antonio Esparza, Manuel Miñés y Carla García, aquellos que los populares ya pactaron en su momento con el PSPV. Ahora deberá producirse la votación en Les Corts Valencianes.

Los mandatos de la agencia expiraban el pasado julio. Al Parlamento autonómico le corresponde nombrar a tres de sus cinco miembros, por lo que el PP y Vox han presentado los suyos.

La Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria tiene un significado especial, pues fue aquella impulsada por el PSPV a raíz del accidente de metro de Valencia en 2006 en el que fallecieron 43 personas.

Ésta fue creada a través de una ley que salió adelante en 2018 sin los votos del PP. Tal y como refleja la norma, es la autoridad responsable de la seguridad del sistema ferroviario de competencia de la Generalitat.

Le corresponde la vigilancia del mantenimiento general de la seguridad en la circulación ferroviaria, la autorización de la entrada en servicio de los subsistemas estructurales, funcionales y todo el sistema ferroviario en su conjunto.

También el establecimiento de una metodología para la evaluación y valoración de los riesgos asociados a la operación ferroviaria, la supervisión y aplicación del marco normativo, el otorgamiento de certificaciones de seguridad de entidades ferroviarias.

Igualmente, tiene la obligación de velar por la correcta aplicación de los requisitos psicofísicos de los trabajadores con responsabilidades en la seguridad en la circulación o el desarrollo de una metodología para la investigación de accidentes que tenga en cuenta los factores técnicos, humanos y organizativos.

Actualmente depende de la Conselleria de Infraestructuras que dirige Vicente Martínez Mus.

Perfiles técnicos

Pese a que la ley de creación de la agencia es de 2018, la composición del Consejo Rector no fue fácil de cubrir.

La norma era bastante restrictiva en sus requisitos e incompatibilidades para estos cargos y los propios partidos de la izquierda impulsores tuvieron que rebajar las exigencias a través de la ley de Acompañamiento.

Entre los retrasos por las dificultades para elegir candidatos y la covid-19, Les Corts logró votar a los miembros de la agencia en 2020.

Lo hicieron gracias a un acuerdo por el que el PSPV elegía a dos aspirantes, el PP a uno y Compromís a un suplente.

Era otra época en la que la izquierda y la derecha todavía llegaban a acuerdos en el Parlamento valenciano.

Con ello, resultaron elegidos Antonio Esparza, ingeniero de telecomunicaciones con MBA y más de 14 años de experiencia en el sector ferroviario; Carla García, Ingeniera de Caminos e investigadora en la Politécnica de València; y Manuel Miñes, responsable de la Cámara de Contratistas.

Llegado el momento de la renovación, el PP y Vox han contado con serias dificultades para encontrar nombres que pudieran optar a los cargos por los requisitos exigibles.

A ello se une el perfil técnico por el que los socialistas optaron para este órgano y que tampoco disgusta a la derecha.

De manera que la decisión de la Conselleria de Infraestructuras ha sido mantener a los actuales miembros y Les Corts lo aprobarán.

La lógica indica que lo hagan con los votos favorables de la izquierda al ser los candidatos que ellos mismos propusieron. En todo caso, pueden salir solo con la mayoría del PP y Vox.