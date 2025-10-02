El 'número 2' del PSOE valenciano acusa a una diputada del PP con síndrome de Down de tener la "mente sucia"

El secretario de Organización del PSOE valenciano, Vicent Mascarell, ha acusado en su perfil de X a la diputada del PP con síndrome de Down Mar Galcerán de tener la "mente sucia".

El mensaje daba respuesta a una primera intervención de la parlamentaria popular, quien había salido en defensa de Carlos Mazón ante un ataque previo del propio número dos del partido que lidera Diana Morant en la Comunitat.

A primera hora de la mañana, Mascarell había publicado en X un mensaje en el que advertía que la Procesión Cívica del próximo 9 d'Octubre "difícilmente" iba a ser cívica si el presidente de la Generalitat acudía a la cita. Con él, respondía al jefe del Consell, que este miércoles confirmó sí era su intención acudir y confiaba en que se desarrollara de forma "cívica".

El mensaje del secretario de Organización del PSPV era respondido de inmediato por la diputada del PP, Mar Galcerán: "Tiene usted la boca muy sucia, yo de usted me la limpiaría. Mucho cuidado con lo que dice". Mascarell le ha contestado con un escueto: "Y tú la mente".

Se da la circunstancia de que Galcerán es una diputada con síndrome de Down, la primera en Les Corts Valencianes. Desde su acceso a la Cámara, se ha encargado de los temas vinculados a la inclusión de las personas "con capacidades diferentes".

El comentario ha sido condenado de forma inmediata por algunos diputados de Les Corts, como la portavoz adjunta del PP, Laura Chulià, que le ha acusado de "no tener vergüenza". "No tens vergonya!", le increpaba.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.