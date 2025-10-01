Un hombre mata a otro en Valencia tras discutir por el portal donde dormir la noche de la alerta roja

Varios vehículos de Policía bajo el Puente del Real, en el Jardín del Turia, imagen de archivo. Europa Press / Eduardo Manzana

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre acusado de matar a otro tras agredirle con el hierro de un paraguas. Al parecer, discutieron por el lugar donde dormir la noche de la alerta roja, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes policiales.

El suceso, que ha avanzado el periódico Las Provincias, se produjo este domingo sobre las 22:30 en la Plaza Viriato de la capital valenciana.

La discusión supuestamente empezó porque uno quería pernoctar en el portal de una vivienda que había elegido el otro para pasar la noche y resguardarse de la lluvia.

Tras proferir varias puñaladas, el agresor, de 32 años y nacionalidad argelina, huyó mientras la víctima se desangraba en el suelo.

Un testigo avisó al 091 y los agentes de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos.

Las mismas fuentes han señalado que la investigación permitió al Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Valencia detener siete horas después, a las 5:30 horas del lunes, al presunto agresor por un delito de homicidio, quien está previsto que pase a disposición judicial este miércoles.

Desalojo de tiendas

El proceso de desalojo de personas que pernoctaban en el jardín del nuevo cauce del Turia, iniciado el pasado mayo por el Ayuntamiento de Valencia, ha motivado que estas personas sin hogar se trasladen a otros puntos de la ciudad.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aseguró que se les iba a ofrecer una solución alternativa. La Policía Local identificó a 89 personas y se retiraron 55 tiendas de campaña.

Desde entonces, vecinos del barrio de El Pilar han notado la presencia de grupos en la zona tras el desmantelamiento de la acampada instalada bajo los puentes del Turia. Allí se ubica un Centro de Atención a Personas sin Hogar (CAST) y un Centro de Atención de Inmigración (CAI).

El Ayuntamiento de Valencia, a través de los servicios sociales, el SAUS y la Policía Local, informó en mayo que se les daría asistencia y alojamiento social, y se les ofreció poder acudir al CAES de Santa Cruz de Tenerife, abierto todas las noches.

En el albergue, que abre de 20:00 de la tarde a 8:00 de la mañana, se les proporciona cena, desayuno y productos de higiene, además de poder pernoctar.