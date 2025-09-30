Las lluvias torrenciales en la 'zona cero' de la dana provocan un desprendimiento del barranco del Poyo en Picanya

Las fuertes lluvias que han sacudido la Comunitat Valenciana, especialmente a las provincias de Castellón y Valencia, han dejado estragos en la 'zona cero' de la dana, donde la vigilancia era extrema ante la alerta roja.

Pese a que en prácticamente todos los puntos de la zona afectada la jornada de precipitaciones ha pasado sin graves incidentes, en el epicentro de la dana del 29 de octubre, en el barranco del Poyo, se ha producido un desprendimiento en los taludes.

Ha tenido lugar en la localidad valenciana de Picanya, una de las más damnificadas por las inundaciones de hace casi un año. El desprendimiento se ha producido a la altura de la calle Almassareta, una de las más afectadas por la riada dada su cercanía con el Poyo.

El desprendimiento se localiza en un espacio en el que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estaba llevando a cabo operaciones de refuerzo del tramo del cauce para asegurar la zona tras la riada.

Sin embargo, las fuertes lluvias y el ligero ascenso del caudal del cauce han provocado el derrumbe del talud.

A nivel general, el episodio de lluvias en la Comunitat Valenciana ha dejado desde su inicio un total de 650 llamadas al teléfono de emergencias 112, en las que se han reportado 500 incidencias, ninguna de ellas de gravedad.

Según ha informado este martes el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, a lo largo de toda la noche se han vigilado los tres principales focos de atención en l'Horta Sud: los barrancos del Poyo, l'Horteta y la Saleta.

Ha detallado que se han desplegado cuatro unidades de bomberos forestales, siete brigadas forestales y tres efectivos del consorcio provincial de bomberos de Valencia.

Colapso en Castellar

La incidencia más grave de este episodio de lluvias se ha dado en la pedanía de Castellar, donde el temporal ha provocado el colapso del forjado próximo a una vivienda y ha obligado al desalojo del matrimonio que reside en ella, que ha sido alojado en casa de unos familiares.



Así lo han señalado fuentes del Ayuntamiento de Valencia, que han indicado que esta es la incidencia más reseñable en las últimas horas, en las que se han registrado acumulados de hasta 184 litros por metro cuadrado en algunas pedanías de la ciudad.



Las mismas fuentes han indicado que los bomberos realizaron a lo largo de todo el lunes setenta servicios desde que se inició el episodio de alerta roja que ha afectado a todo el litoral de la provincia de Valencia.

