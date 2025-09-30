Emergencias registra 500 incidentes durante el temporal de lluvias en la Comunitat: "Ninguno de carácter relevante"

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha cifrado en 500 las incidencias desde el inicio del temporal de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana. Como consecuencia, asegura que el teléfono 112 ha registrado "más de 650 llamadas".

A pesar de ello, Valderrama subraya que no se han registrado problemas de carácter "relevante" y que "muchas de las incidencias se han repuesto "rápidamente".

Así lo ha expuesto en una entrevista este martes en À Punt, en la que ha informado de la última hora del temporal de lluvias. Allí ha destacado, además, que este episodio ha provocado "retrasos en Cercanías" y "alguna variación" en la red de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) a última hora del lunes.

Ante esta situación adversa, Valderrama ha valorado que todas las administraciones "trabajan constantemente para reponer cualquier incidencia que se pueda producir".

El titular de Emergencias ha indicado que durante la pasada noche "llovió con intensidad" especialmente en la ciudad de Valencia y en su área metropolitana, en localidades como en Massanassa o Catarroja.

Y ha señalado que desde su departamento se ha estado "trabajando constantemente" para anticiparse "ante cualquier situación".

"Siempre que hay una alerta meteorológica existe una cierta incertidumbre y eso a veces genera también intranquilidad en la ciudadanía, porque puede ser que haya una lluvia intensa, como ha habido esta noche y anteanoche en la ciudad de València, pero puede ocurrir que no haya, porque depende mucho de los vientos y cómo se va moviendo la tormenta", ha expuesto.

Preguntado por la situación en las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre y por cómo ha respondido en ellas el alcantarillado en las últimas horas, ha destacado que por parte de la Generalitat se ha reforzado el dispositivo y los efectivos en estas localidades para estar "al lado de la ciudadanía".

Valderrama ha admitido que los cauces y barrancos "están muy afectados" tras las inundaciones de hace casi un año, como también el alcantarillado, así como "la sensibilidad de la ciudadanía ante una situación que le recuerda a lo que fue la dana". "Pero que no tiene nada que ver con este fenómeno", ha matizado.

Además, ha precisado que la Generalitat se ha coordinado y colaborado con el Gobierno de España, los consorcios provinciales de Bomberos, la Guardia Civil, la Policía Nacional, agentes medioambientales, bomberos forestales, la Policía de la Generalitat, la Confederación Hidrográfica del Júcar y hasta la Unidad Militar de Emergencias "por si hubiera sido necesario en algún momento activarla".

Precisamente, en cuanto a los barrancos, ha señalado que no se han producido "incrementos importantes" de los niveles de agua durante este episodio de lluvias.

En este punto, ha aprovechado para felicitar a la ciudadanía por "la responsabilidad que ha tenido en estos fenómenos meteorológicos que estamos sufriendo" y ha apuntado como ejemplo de ello que este lunes se produjo "una reducción del 50-75% en el tráfico de acceso a la ciudad de Valencia".

Además, Valderrama ha hecho hincapié en la importancia de la autoprotección: "Es fundamental la coordinación y colaboración entre administraciones y también que la ciudadanía sea consciente de que, cuando hay un fenómeno meteorológico adverso, tenemos que poner medidas por nuestra parte".

"Hay diversos niveles de alerta: en amarillo, las personas tienen que estar atentas; en naranja, tienen que estar preparados; y en rojo, ya tienen que tomar precauciones y hacer caso a las recomendaciones que se van emitiendo", ha añadido.

En este contexto, ha insistido en que desde la Generalitat han estado trabajando "constantemente en colaboración y siempre con el apoyo a los ayuntamientos más afectados".

"Afortunadamente, podemos decir que esta borrasca no ha sido ni muy menos parecida a la de la dana" del pasado 29 de octubre, ha asegurado el conseller, que ha precisado que en esta ocasión "las lluvias no han descargado en las cabeceras de los ríos, sino que han afectado a puntos de la costa".