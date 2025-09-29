Estos son los 50 colegios de Valencia que mantienen la suspensión de clases este martes por la alerta naranja

Los alumnos de 50 colegios de la provincia de Valencia continuarán sin clases este martes a causa de la alerta meteorológica por las fuertes lluvias. Y 31 solo en la capital.

Todos ellos son los situados en las zonas de este término municipal afectadas por la dana del 29 de octubre: las pedanías de La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo; los ubicados en áreas consideradas inundables y los que se encuentran en la fachada litoral.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este lunes, tras la reunión del Cecopal mantenida en la Central de la Policía Local que los centros educativos situados en esos tres entornos seguirían este martes sin actividad por la alerta naranja prevista para la próxima jornada.

Esta medida se ha tomado atendiendo a las decisiones adoptadas a mediados de este mes de septiembre en la Junta de Protección Civil celebrada en el ayuntamiento de la capital valenciana para coordinar las acciones ante la campaña de lluvias de este otoño.

En esa reunión se determinó que cuando se decrete alerta naranja para la ciudad de Valencia, su consistorio suspenderá las clases en los centros educativos no universitarios que estén ubicados en zonas de su término municipal inundables o que se inundaron con la dana del 29 de octubre de 2024 y siempre que el aviso se haga con la antelación que permita mantener esos espacios cerrados.

Esta medida afecta a 19 centros educativos: siete situados en zonas inundables y doce en las segundas. En esta ocasión, como ha apuntado la alcaldesa, se suman a estas infraestructuras escolares las ubicadas en la zona marítima de la ciudad, un total de 31.

La primera edil ha detallado que a la medida que salió de la Junta de Protección Civil se sumarán este martes "todos los centros educativos" situados "en la fachada marítima porque el temporal se centra también en la zona litoral".

Estos son los que están en "Nazaret, Malva-rosa, Cabanyal-Canyamelar, Pinedo y El Saler". "Pensamos que están en la zona donde podemos tener más incidencia por las lluvias de este temporal", ha añadido Catalá.

Zonas inundables

Los centros educativos ubicados en zonas inundables que permanecerán cerrados este martes en el término municipal de Valencia son: CEIP Camí de l'Horta, en las pedanías Benimàmet-Beniferri; CEIP José Senent, en la pedanía de Massarrojos; IES Isabel de Villena y CEIP Vicente Blasco Ibáñez, en Valencia.

También la escuela privada de Música El Palmar, en la pedanía de El Palmar; escuela privada de Música Agrupació Musical, en Massarrojos; y centro extranjero Valencia Montessori School, en Valencia.

En las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 son: el centre privado Nuestra Señora del Rosario, en Valencia; el CEIP Forn d'Alcedo, en esa pedanía; CEIP Padre Manjón, en Valencia; la escuela privada de música Santa Cecilia Castellar-Oliveral, la escuela privada de música Centro Instructivo Musical Castellar-Oliveral, el IES El Ravatxol, y el CEIP Castellar-Oliveral, en esta pedanía.

También el centro privado de Educación Infantil de primer ciclo Sambori-La Torre, en València; el centro privado FP CFFOLgado, en Valencia; el CEE público Rosa Llácer, de Castellar-l'Oliveral; el centro privado de Educación Infantil primer ciclo Formiguetes, en esta misma pedanía, y la escuela privada de música Sedajazz.

Fachada marítima

En la fachada marítima estarán cerrados los centros educativos: La Purísima, Escuelas Pías-Malvarrosa, Chiner Villarroya, CEIP Malva-rosa, Santiago Apóstol Cabanyal; Nuestra Señora de los Desamparados; Santa Magdalena Sofía, CEIP Ausiàs March, CEIP Ballester Fandos, CEIP San José de Calasanz, CEIP Cavite-Isla de Hierro, IES Isabel de Villena, y CEIP Vicente Blasco Ibáñez.

A estos se suman el CEIP Pinedo, IES El Grao, CEIP Lluís de Santàngel (en El Saler), CEIP Juan Manuel Montoya; centro público FPA Malvarrosa, centro público FPA Escuela Popular Nazaret, escuela privada de música Centre de Música Natzaret, escuela privada de música Poblados Marítimos, escuela privada de música El Palmar (en El Palmar), EI primer ciclo municipal de Pinedo, IES El Saler, escuela privada de música de la Sociedad Musical Unión de Pescadores, y centro privado de Educación Infantil primer ciclo Infantes.

Además, en este grupo están el centro privado de Educación Infantil primer ciclo Pitufos, EI primer ciclo municipal Gent Menuda, el centro privado de Educación Infantil primer ciclo Saint Timothy, la escuela privada de música Santa Cecilia del Grau, y el centro privado FP CF Folgado-Port.

Universidades

Por otro lado la Universitat Politècnica de Valencia y la Universitat de Valencia también han prolongado al martes su decisión de suspender las clases físicas en sus campus debido a la alerta naranja por lluvias prevista para mañana dentro del episodio actual que azota a buena parte de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a la UJI de Castellón, ha anunciado que mañana retomará sus clases físicas con normalidad, una vez evaluada la situación tras el paso del temporal.