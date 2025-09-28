Valencia suspende las clases este lunes en 19 colegios de la capital y las pedanías sur ante la alerta naranja por lluvias

El Ayuntamiento de València ha activado el protocolo previsto para la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas para este lunes 29 de septiembre en toda la provincia y ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en las pedanías afectadas por la dana y zonas inundables.

En concreto, los centros educativos en zonas inundables que este lunes no tendrán clase son CEIP Camí de l'Horta (Benimàmet-Beniferri), CEIP José Senent (Masarrochos), IES Isabel de Villena (València), CEIP Vicente Blasco Ibáñez (València).

También Escola Privada de Música de El Palmar (El Palmar), Escola Privada de Música Agrupació Musical (Masarrochos), Centre Estranger Valencia Montessori School (València), según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Las escuelas que cancelan su actividad lectiva en las pedanías son Centre Privat Nuestra Señora del Rosario (València), CEIP Forn d'Alcedo (Horno De Alcedo), CEIP Padre Manjón (València), Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral) y Escola Privada de Música CIM Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral).

Junto a estos, tampoco habrá actividad lectiva en el IES El Ravatxol (Castellar-Oliveral), CEIP Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral), Centre Privat Educació Infantil 1er Cicle Sambori-Latorre (València), Centre Privat FP CFFolgado (València), CEE PÚB. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral), Centre Privat Educació Infantil 1er Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral) y Escola Privada de Música Sedajazz (València).

En el resto de centros escolares de la ciudad se recomienda suspender las actividades al aire libre en zonas de recreo y ser trasladadas a zonas de interior.

Actividades deportivas

También se suspenden las actividades deportivas de la Fundación Deportiva Municipal al aire libre; se cierran los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior, así como los cementerios municipales.

Por otra parte, el consistorio ha decretado la apertura del CAES de Emergencias Climáticas de El Carmen que se suma al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

Desde el Ayuntamiento recomiendan hacer seguimiento de las alertas a través de los canales oficiales de comunicación del consistorio, en el que se actualizará toda la información.