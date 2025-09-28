Valencia siembra las primeras plantas de su 'hotel de insectos' para atraer a abejas y mariposas: de romero a guisantes silvestres

Será el hogar de abejas y mariposas; el refugio de cualquier polinizador. Valencia ya siembra las primeras plantas de su 'hotel de insectos' y está previsto que para el 31 de octubre estén finalizadas las obras.

Desde romero a guisantes silvestres. También hierba julia, manzanilla, margaritas, amapolas y albahacas silvestres, mostaza blanca y hasta zanahoria son las especies que formarán el ecosistema ideal para atraer a insectos en pleno centro de la ciudad.

La parcela, que antes albergaba un campo de fútbol de tierra, y hasta hace unos meses era un solar algo descuidado, pronto será un espacio para potenciar la biodiversidad urbana en Valencia.

El objeto del proyecto es el ajardinamiento definitivo de una área situada frente a las Torres de Serranos en el antiguo cauce del Turia, que se divide en tres zonas diferenciadas:

Una zona de rambla que forma una ligera depresión alargada en la que domina la piedra como material.

Otro ámbito singularizado consiste en ligeras elevaciones que cierran un espacio en el que se disponen elementos de madera (troncos y discos).

Y, finalmente, un tercer espacio singularizado de 756,70 m2 que será la zona para 'hoteles de bichos': un enlosado de piedra natural permitirá, en un futuro, la instalación de artefactos que sirvan como refugio de insectos.

Esta actuación municipal se enmarca dentro del programa 'Renaturalización Valencia 2022', y cuenta con la financiación europea a través de los fondos Next Generation, con un presupuesto base de licitación de 581.682,25€.

La idea viene de años atrás. Surgió del anterior equipo de gobierno, encabezado por Joan Ribó. En un primer momento, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tenía otro plan, aunque finalmente decidió seguir adelante con el proyecto inicial.

Espacio donde se situará el 'hotel de insectos' la nueva zona ajardinada del antiguo cauce del Turia. EE

La primera edil quería situar en este antiguo campo de fútbol un nuevo parque infantil, ya que, a su juicio, la zona céntrica de la ciudad "carece de grandes parques para los más pequeños".

El plan era levantar un parque en forma de barco, concretamente el de Gulliver. Pero finalmente será un jardín pedagógico y de descubrimiento para los más pequeños.

Los trabajos arrancaron a finales de mayo y, conforme al plazo de ejecución de cinco meses, deberán estar concluidos el 31 de octubre, según han indicado fuentes municipales a EL ESPAÑOL.

'Hotel' de bichos

Pero, ¿qué tipo de plantas serán el hábitat de los bichos? Respecto al prado para los polinizadores, con una superficie de 756,70 m2, este es el listado de las plantaciones que habrá, además de las especies mencionadas.

Achillea ageratum: agerato, altareina, hierba julia, artemisa basta

Achillea millefolium: milenrama, milenraya, flor de la pluma, hierba de Aquiles, milfolio

Ammi majus: ameo, ameo bastardo, aneto, hinojo borde

Anthemis cotula: manzanilla hedionda

Bellis perennis: margarita común, chirivita

Borago officinalis: borraja, lenguazas, lengua de vaca

Calendula arvensis: maravilla silvestre, caléndula

Carum carvi: alcaravea, alcarabia, comino de prado

Centaurea cyanus: aciano, azulejo, pincel, braceras, clavelina

Centaurea scabiosa: centaurea mayor

Cichorium intybus: achicoria, achicoria común, diente de león, endivia

Clinopodium vulgare: albahaca silvestre, albahaca de monte

Daucus carota: zanahoria, zanahoria silvestre, carrota, pastinaca

Echium plantagineum: viborera, lengua de buey, buglosa

Echium vulgare: viborera, viperina

Glebionis segetum: amarilleja, corona de rey, crisantemo, giralda, margaritones

Heracleum spondylium: brazo de oso, pan de oso, angélica silvestre

Hypericum perforatum: hierba de San Juan, hipérico

Knautia arvensis: cardo morado, cardo borriquero, knautia

Leucanthemum vulgare: margarita mayor, margarita de los prados

Lotus corniculatus: pie de gallina, loto corniculado, trébol de cuerno

Malva sylvestris: malva común, malva silvestre

Matricaria chamomilla: manzanilla, camomila

Melilotus officinalis: meliloto, trébol dulce amarillo

Papaver dubium: amapola silvestre

Papaver rhoeas: amapola roja, amapola común

Plantago lanceolata: llantén menor, llantén de hoja estrecha

Prunella vulgaris: consuelda menor, prunela

Reseda lutea: reseda amarilla

Salvia verbenaca: salvia bastarda, salvia verbenaca

Sanguisorba minor: pimpinela menor

Silene vulgaris: colleja, silene, mateja

Sinapis alba: mostaza blanca

Tordylium officinalis: tordilio, tordilio común

Trifolium pratense: trébol rojo

Trifolium repens: trébol blanco, trébol de hoja redonda

Vicia sativa: veza común

Vicia lutea: veza amarilla

Lathyrus tingitanus: guisante silvestre, chícharo silvestre

Imagen de las plantaciones en la nueva zona ajardinada de Valencia, donde se ubicará el 'Hotel de insectos'. EE

Además de este 'hotel de insectos', habrá un prado florido y una pradera mediterránea, con otras especies autóctonas. Por ejemplo, se plantarán un total de 267 unidades de romero (rosmarinus officialis) y hasta 375 unidades de lavanda (Lavandula latifolia).

De esta manera, la vegetación queda repartida en cinco grupos diferentes: árboles; arbustos, subarbustos y matas; herbáceas perennes (plantaciones); gramíneas (plantaciones); y siembras (herbáceas y gramíneas).