Valencia siembra las primeras plantas de su 'hotel de insectos' para atraer a abejas y mariposas: de romero a guisantes silvestres
Los trabajos de ajardinamiento del espacio situado frente a las Torres de Serranos deberán estar listos el 31 de octubre.
Será el hogar de abejas y mariposas; el refugio de cualquier polinizador. Valencia ya siembra las primeras plantas de su 'hotel de insectos' y está previsto que para el 31 de octubre estén finalizadas las obras.
Desde romero a guisantes silvestres. También hierba julia, manzanilla, margaritas, amapolas y albahacas silvestres, mostaza blanca y hasta zanahoria son las especies que formarán el ecosistema ideal para atraer a insectos en pleno centro de la ciudad.
La parcela, que antes albergaba un campo de fútbol de tierra, y hasta hace unos meses era un solar algo descuidado, pronto será un espacio para potenciar la biodiversidad urbana en Valencia.
El objeto del proyecto es el ajardinamiento definitivo de una área situada frente a las Torres de Serranos en el antiguo cauce del Turia, que se divide en tres zonas diferenciadas:
- Una zona de rambla que forma una ligera depresión alargada en la que domina la piedra como material.
- Otro ámbito singularizado consiste en ligeras elevaciones que cierran un espacio en el que se disponen elementos de madera (troncos y discos).
- Y, finalmente, un tercer espacio singularizado de 756,70 m2 que será la zona para 'hoteles de bichos': un enlosado de piedra natural permitirá, en un futuro, la instalación de artefactos que sirvan como refugio de insectos.
Esta actuación municipal se enmarca dentro del programa 'Renaturalización Valencia 2022', y cuenta con la financiación europea a través de los fondos Next Generation, con un presupuesto base de licitación de 581.682,25€.
La idea viene de años atrás. Surgió del anterior equipo de gobierno, encabezado por Joan Ribó. En un primer momento, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tenía otro plan, aunque finalmente decidió seguir adelante con el proyecto inicial.
La primera edil quería situar en este antiguo campo de fútbol un nuevo parque infantil, ya que, a su juicio, la zona céntrica de la ciudad "carece de grandes parques para los más pequeños".
El plan era levantar un parque en forma de barco, concretamente el de Gulliver. Pero finalmente será un jardín pedagógico y de descubrimiento para los más pequeños.
Los trabajos arrancaron a finales de mayo y, conforme al plazo de ejecución de cinco meses, deberán estar concluidos el 31 de octubre, según han indicado fuentes municipales a EL ESPAÑOL.
'Hotel' de bichos
Pero, ¿qué tipo de plantas serán el hábitat de los bichos? Respecto al prado para los polinizadores, con una superficie de 756,70 m2, este es el listado de las plantaciones que habrá, además de las especies mencionadas.
- Achillea ageratum: agerato, altareina, hierba julia, artemisa basta
-
Achillea millefolium: milenrama, milenraya, flor de la pluma, hierba de Aquiles, milfolio
-
Ammi majus: ameo, ameo bastardo, aneto, hinojo borde
-
Anthemis cotula: manzanilla hedionda
-
Bellis perennis: margarita común, chirivita
-
Borago officinalis: borraja, lenguazas, lengua de vaca
-
Calendula arvensis: maravilla silvestre, caléndula
-
Carum carvi: alcaravea, alcarabia, comino de prado
-
Centaurea cyanus: aciano, azulejo, pincel, braceras, clavelina
-
Centaurea scabiosa: centaurea mayor
-
Cichorium intybus: achicoria, achicoria común, diente de león, endivia
-
Clinopodium vulgare: albahaca silvestre, albahaca de monte
-
Daucus carota: zanahoria, zanahoria silvestre, carrota, pastinaca
-
Echium plantagineum: viborera, lengua de buey, buglosa
-
Echium vulgare: viborera, viperina
-
Glebionis segetum: amarilleja, corona de rey, crisantemo, giralda, margaritones
-
Heracleum spondylium: brazo de oso, pan de oso, angélica silvestre
-
Hypericum perforatum: hierba de San Juan, hipérico
-
Knautia arvensis: cardo morado, cardo borriquero, knautia
-
Leucanthemum vulgare: margarita mayor, margarita de los prados
-
Lotus corniculatus: pie de gallina, loto corniculado, trébol de cuerno
-
Malva sylvestris: malva común, malva silvestre
-
Matricaria chamomilla: manzanilla, camomila
-
Melilotus officinalis: meliloto, trébol dulce amarillo
-
Papaver dubium: amapola silvestre
-
Papaver rhoeas: amapola roja, amapola común
-
Plantago lanceolata: llantén menor, llantén de hoja estrecha
-
Prunella vulgaris: consuelda menor, prunela
-
Reseda lutea: reseda amarilla
-
Salvia verbenaca: salvia bastarda, salvia verbenaca
-
Sanguisorba minor: pimpinela menor
-
Silene vulgaris: colleja, silene, mateja
-
Sinapis alba: mostaza blanca
-
Tordylium officinalis: tordilio, tordilio común
-
Trifolium pratense: trébol rojo
-
Trifolium repens: trébol blanco, trébol de hoja redonda
-
Vicia sativa: veza común
-
Vicia lutea: veza amarilla
-
Lathyrus tingitanus: guisante silvestre, chícharo silvestre
Además de este 'hotel de insectos', habrá un prado florido y una pradera mediterránea, con otras especies autóctonas. Por ejemplo, se plantarán un total de 267 unidades de romero (rosmarinus officialis) y hasta 375 unidades de lavanda (Lavandula latifolia).
De esta manera, la vegetación queda repartida en cinco grupos diferentes: árboles; arbustos, subarbustos y matas; herbáceas perennes (plantaciones); gramíneas (plantaciones); y siembras (herbáceas y gramíneas).