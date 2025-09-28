El Ayuntamiento de Valencia suspende las clases en todos los colegios de la ciudad por la alerta roja de lluvias

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta roja por lluvias y amarilla por tormentas para este lunes 29 de septiembre en toda la provincia y ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en todos los colegios de la ciudad.

Tras la reunión del Cecopal, el consistorio ha decidido suspender toda la actividad lectiva reglada y no reglada en todos los centros escolares, así como en los centros ocupacionales de la capital.

A primera hora de la mañana, la corporación local había adoptado la decisión de anular las clases en 19 centros situados en la capital y pedanías del sur. En concreto, en aquellos en los que se podía dar un mayor riesgo de inundaciones ante las fuertes lluvias.

Sin embargo, el cambio en las previsiones de Aemet, que ha pasado de aviso naranja a rojo, ha motivado una reunión de urgencia del Cecopal con la consiguiente ampliación de la suspensión a todos los centros escolares.

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado la alerta por las intensas precipitaciones que se esperan este 29 de septiembre. Así, ha fijado el nivel rojo (de riesgo "extremo") desde las cuatro de la madrugada del lunes, cuando las lluvias serán "localmente más fuertes".

La previsión es que se puedan alcanzar los 180 litros por metro cuadrado en 12 horas en el litoral de la provincia de Valencia y el litoral norte de Castellón, según las últimas previsiones de Aemet. Por lo que advierte que puede haber "inundaciones" y "crecidas repentinas en cauces".

Otras medidas

Entre las medidas adoptadas, también el Ayuntamiento ha decidido suspender las actividades deportivas de la Fundación Deportiva Municipal al aire libre; cerrar los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior, así como los cementerios municipales.

Por otra parte, el consistorio ha decretado la apertura del CAES de Emergencias Climáticas de El Carmen que se suma al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

Además, el pleno municipal que debía celebrarse este lunes queda aplazado hasta que finalice el episodio de lluvias, tal y como han acordado los portavoces de los grupos municipales de PP, Vox, Compromís y PSPV.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.